Стало известно, когда у инопланетян вошло в моду похищать людей

Телефильм «Инцидент НЛО», вышедший осенью 1975 года, прославил историю супругов Бетти и Барни Хилл, заявивших под гипнозом о своём похищении инопланетянами. Эта картина спровоцировала волну подобных заявлений — число «похищенных» стало быстро расти. Многие верят в эту историю и сегодня, пишет «Коммерсант».

Супруги возвращались на машине домой из гостей по безлюдному шоссе в штате Нью-Гэмпшир, когда Бетти неожиданно заметила в небе яркую точку. Она не просто приближалась к их автомобилю — она плавно снижалась, пока не превратилась в замерший в ночи странный светящийся «блин». Затем, по их словам, появились гуманоиды, отдававшие приказы силой мысли. Придя в себя, супруги обнаружили, что находятся за несколько миль от места происшествия.

Ещё один инцидент произошёл осенью 1965 года, когда 18-летний житель штата Нью-Гэмпшир Норман Мускарелло, возвращавшийся ночью домой, наблюдал пять ярко-красных мигающих огней в небе. Прибывшие на место правоохранители также увидели неопознанный летающий объект.

Журналист Джон Грант Фуллер провёл собственное расследование «инцидента в Эксетере», на основе которого написал книгу «Incident at Exeter: The story of unidentified flying objects over America today». Позже по этой книге был снят фильм.

В 1978 году Боско Неделькович, называвший себя агентом ЦРУ, заявил уфологу Ричу Рейнольдсу, что в рамках проекта MKULTRA по контролю над сознанием он участвовал в операции «Мираж». По его словам, он и его коллеги распылили на Вилаша-Боаша галлюциногены, чтобы вызвать у людей ложные воспоминания о похищении инопланетянами. Всплеск многочисленных свидетельств контактов с инопланетянами часто также объясняют технологической гонкой во времена холодной войны.

Ранее учёные обнаружили взаимосвязь между НЛО и ядерными испытаниями. Снимки, сделанные с 1949 по 1957 год, показали яркие точки, которые возникали на одном кадре и исчезали на следующем. Такие кратковременные объекты астрономы называют транзиентами. Исследователи сопоставили даты появления транзиентов с периодами наземных ядерных испытаний и количеством сообщений о наблюдениях НЛО. Результаты показали, что вероятность появления транзиентов увеличивалась на 45% в течение суток после испытаний, а каждая регистрация НЛО повышала их активность на 8,5%. Кроме того, сами НЛО появлялись чуть чаще во время периодов испытаний.