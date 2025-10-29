Учёные обнаружили взаимосвязь между НЛО и ядерными испытаниями

Учёные обнаружили, что в дни ядерных испытаний в небе появлялись загадочные яркие точки, которые могли восприниматься как НЛО. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Снимки POSS-I. Фото © Oxford academic / Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Снимки, сделанные с 1949 по 1957 год, показали яркие точки, которые возникали на одном кадре и исчезали на следующем. Такие кратковременные объекты астрономы называют транзиентами.

Исследователи сопоставили даты появления транзиентов с периодами наземных ядерных испытаний и количеством сообщений о наблюдениях НЛО. Результаты показали, что вероятность появления транзиентов увеличивалась на 45% в течение суток после испытаний, а каждая регистрация НЛО повышала их активность на 8,5%. Кроме того, сами НЛО появлялись чуть чаще во время периодов испытаний.

Для анализа был составлен набор данных, охватывающий 2 718 дней, что позволило выявить статистически значимую связь между транзиентами, ядерными испытаниями и сообщениями о НЛО. Эта корреляция исключает случайные дефекты фотопластинок и объяснения, связанные с атмосферными последствиями взрывов, так как транзиенты чаще возникали на следующий день после испытаний.

