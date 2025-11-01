Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025. Небеса проявят милосердие — плохо будет, но не так часто
Календарь магнитных бурь по дням на ноябрь: какая солнечная активность будет в ноябре 2025 года, как солнечные вспышки повлияют на магнитосферу Земли и самочувствие людей, подробные данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ — в материале от Life.ru.
Эксперты прогнозируют несколько геомагнитных вспышек в ноябре 2025 года. Правда, они будут не очень долгими и вполне терпимыми по силе. Магнитные бури мучают метеозависимых людей. Как правило, с течением жизни все мы становимся в той или иной степени метеозависимыми. А значит, магнитные бури в ноябре — вопрос общественной важности. Разбираем его в материале.
Что такое магнитные бури
Магнитные бури — это реакция геомагнитного поля Земли на частицы солнечного ветра, которые посылает к нам главная звезда системы. Солнечные вспышки посылают поток из заряженной плазмы, очень-очень плотный и сильный, хоть и немного газообразный. Когда всё это достигает нашего большого дома, он начинает реагировать. Вокруг Земли есть своё геомагнитное поле, и чем сильнее ветер, тем разрушительнее в нём возмущения. Всё как при обычной буре на земле!
График магнитных бурь в ноябре 2025 по дням
Магнитные бури в ноябре будут не такими жестокими, как в октябре. На этот раз Вселенная будто бы нас пощадила. Может быть, 3I/ATLAS блокирует сильные вспышки на Солнце своим присутствием. Но вот прогноз, который публикует у себя Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ: небольшое возмущение ранга Kp4 1 и 2 ноября, потом такое же возмущение 7-го числа, а также 16-го и 24-го. Буря G1, или же Kp5, произойдёт 25 ноября, на следующий день — такая же. А уже 27-го будут просто возмущения Kp4 на денёк. И это пока всё. Остальные дни спокойные. Пока прогноз магнитных бурь на ноябрь такой.
Магнитные бури в Москве в ноябре 2025
По данным Росстата, в Москве в 2025 году проживают 13 274 285 человек. На квадратный километр города нас приходится около пяти тысяч. Да и сам мегаполис огромный. Магнитные бури в ноябре 2025-го точно повлияют на метеочувствительных его жителей. К тому же переносить «магнитки» в городе гораздо тяжелее, чем на природе. И чем выше вы находитесь, тем больше симптомов вы можете ощутить при геомагнитном шторме. А при сильных возмущениях вообще могут пострадать коммуникации, техника и многое другое. Хорошо, что магнитные бури в ноябре 2025 года не такие.
Как защититься от магнитных бурь в ноябре: советы врачей
Магнитные бури в ноябре 2025 года могут быть угрозой для некоторых категорий населения. Речь не только о в целом здоровых метеозависимых или метеочувствительных людях. Мы все с возрастом начинаем особенно остро реагировать на изменения погоды. Речь о тех, у кого есть заболевания, которые во время «магниток» становятся особенно опасными. Вот советы, как заботиться о себе во время магнитных бурь.
- Держите под рукой тонометр, измеряйте давление утром и вечером.
- Проконсультируйтесь с врачом о коррекции схемы лечения, если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания.
- Не забывайте принимать лекарства.
- Не пейте кофеиносодержащие напитки, не курите, не употребляйте алкоголь.
Что делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь
Метеочувствительные люди так назвались как раз потому, что на их состояние влияют изменения погоды. И на примере магнитных бурь это особенно заметно. Геомагнитные возмущения в атмосфере Земли — то, что могут уловить либо самые чувствительные датчики, либо люди. Перечислим главные симптомы, которые могут проявиться у вас в дни магнитных бурь, если вы — метеочувствительный человек.
- Пульсирующая или раскачивающаяся боль в области головы.
- Чувствительность к свету и звуку.
- Тошнота.
- Головокружение.
- Потеря сознания.
Но как не довести себя до такой жизни во время магнитных бурь в ноябре 2025 года? Метеочувствительным людям стоит в два раза внимательнее, чем обычно, отнестись к своему здоровью. Вы знаете приблизительные даты магнитных бурь — это 25 и 26 ноября. Начинайте готовиться заранее, и вот каким образом:
- Налаживаем режим сна — идём в постель и встаём с неё каждый день примерно в одно и то же время.
- Полноценно питаемся. Красная рыба, свежие овощи, крупы, зелень, молочные продукты, — всё это содержит нужные нам вещества, например омегу-3 или витамины группы B.
- Не пьём алкоголь, кофе, энергетики, не курим.
- В дни магнитных бурь пьём чистую воду и травяные чаи.
- Исключаем тяжёлые физические нагрузки 25-го и 26-го числа.
- Забываем о жареном красном мясе и фастфуде. Такие «деликатесы» перегружают сосудистую систему.
- Вдоволь гуляем на свежем воздухе. Физическая активность в такие дни важна!
Теперь вы более или менее подготовлены к магнитным бурям в ноябре 2025 года. Вселенная решила нас помиловать. Их будет немного. Расписание бурь на ноябрь мы предоставили. Если что-то изменится и сильные возмущения начнутся раньше — напишем!