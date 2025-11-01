Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025. Небеса проявят милосердие — плохо будет, но не так часто Оглавление Что такое магнитные бури График магнитных бурь в ноябре 2025 по дням Магнитные бури в Москве в ноябре 2025 Как защититься от магнитных бурь в ноябре: советы врачей Что делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь Календарь магнитных бурь по дням на ноябрь: какая солнечная активность будет в ноябре 2025 года, как солнечные вспышки повлияют на магнитосферу Земли и самочувствие людей, подробные данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ — в материале от Life.ru. 1 ноября, 14:30 Магнитные бури в ноябре — прогноз на 2025 год, календарь ноябрьских геомагнитных возмущений. Обложка © Gemini

Эксперты прогнозируют несколько геомагнитных вспышек в ноябре 2025 года. Правда, они будут не очень долгими и вполне терпимыми по силе. Магнитные бури мучают метеозависимых людей. Как правило, с течением жизни все мы становимся в той или иной степени метеозависимыми. А значит, магнитные бури в ноябре — вопрос общественной важности. Разбираем его в материале.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури в ноябре 2025 года — как и почему они возникают? Каков их внутренний механизм? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Магнитные бури — это реакция геомагнитного поля Земли на частицы солнечного ветра, которые посылает к нам главная звезда системы. Солнечные вспышки посылают поток из заряженной плазмы, очень-очень плотный и сильный, хоть и немного газообразный. Когда всё это достигает нашего большого дома, он начинает реагировать. Вокруг Земли есть своё геомагнитное поле, и чем сильнее ветер, тем разрушительнее в нём возмущения. Всё как при обычной буре на земле!

График магнитных бурь в ноябре 2025 по дням

Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года по дням — для метеочувствительных людей. Инфографика © Life.ru

Магнитные бури в ноябре будут не такими жестокими, как в октябре. На этот раз Вселенная будто бы нас пощадила. Может быть, 3I/ATLAS блокирует сильные вспышки на Солнце своим присутствием. Но вот прогноз, который публикует у себя Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ: небольшое возмущение ранга Kp4 1 и 2 ноября, потом такое же возмущение 7-го числа, а также 16-го и 24-го. Буря G1, или же Kp5, произойдёт 25 ноября, на следующий день — такая же. А уже 27-го будут просто возмущения Kp4 на денёк. И это пока всё. Остальные дни спокойные. Пока прогноз магнитных бурь на ноябрь такой.

Магнитные бури в Москве в ноябре 2025

Ноябрь 2025: когда будут дни магнитных бурь. Как они повлияют на обстановку в огромном мегаполисе, Москве? Фото © Gemini

По данным Росстата, в Москве в 2025 году проживают 13 274 285 человек. На квадратный километр города нас приходится около пяти тысяч. Да и сам мегаполис огромный. Магнитные бури в ноябре 2025-го точно повлияют на метеочувствительных его жителей. К тому же переносить «магнитки» в городе гораздо тяжелее, чем на природе. И чем выше вы находитесь, тем больше симптомов вы можете ощутить при геомагнитном шторме. А при сильных возмущениях вообще могут пострадать коммуникации, техника и многое другое. Хорошо, что магнитные бури в ноябре 2025 года не такие.

Как защититься от магнитных бурь в ноябре: советы врачей

Магнитные бури в ноябре будут не то чтобы очень часто. Но всё равно стоит позаботиться о себе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / antoniodiaz

Магнитные бури в ноябре 2025 года могут быть угрозой для некоторых категорий населения. Речь не только о в целом здоровых метеозависимых или метеочувствительных людях. Мы все с возрастом начинаем особенно остро реагировать на изменения погоды. Речь о тех, у кого есть заболевания, которые во время «магниток» становятся особенно опасными. Вот советы, как заботиться о себе во время магнитных бурь. Держите под рукой тонометр, измеряйте давление утром и вечером.

Проконсультируйтесь с врачом о коррекции схемы лечения, если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания.

Не забывайте принимать лекарства.

Не пейте кофеиносодержащие напитки, не курите, не употребляйте алкоголь.

Что делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь

Метеочувствительные люди особенно сильно страдают от магнитных бурь — в ноябре, в октябре или в июне, разницы особой нет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / My Ocean Production

Метеочувствительные люди так назвались как раз потому, что на их состояние влияют изменения погоды. И на примере магнитных бурь это особенно заметно. Геомагнитные возмущения в атмосфере Земли — то, что могут уловить либо самые чувствительные датчики, либо люди. Перечислим главные симптомы, которые могут проявиться у вас в дни магнитных бурь, если вы — метеочувствительный человек. Пульсирующая или раскачивающаяся боль в области головы.

Чувствительность к свету и звуку.

Тошнота.

Головокружение.

Потеря сознания.

Но как не довести себя до такой жизни во время магнитных бурь в ноябре 2025 года? Метеочувствительным людям стоит в два раза внимательнее, чем обычно, отнестись к своему здоровью. Вы знаете приблизительные даты магнитных бурь — это 25 и 26 ноября. Начинайте готовиться заранее, и вот каким образом: Налаживаем режим сна — идём в постель и встаём с неё каждый день примерно в одно и то же время.

Полноценно питаемся. Красная рыба, свежие овощи, крупы, зелень, молочные продукты, — всё это содержит нужные нам вещества, например омегу-3 или витамины группы B.

Не пьём алкоголь, кофе, энергетики, не курим.

В дни магнитных бурь пьём чистую воду и травяные чаи.

Исключаем тяжёлые физические нагрузки 25-го и 26-го числа.

Забываем о жареном красном мясе и фастфуде. Такие «деликатесы» перегружают сосудистую систему.

Вдоволь гуляем на свежем воздухе. Физическая активность в такие дни важна!

Теперь вы более или менее подготовлены к магнитным бурям в ноябре 2025 года. Вселенная решила нас помиловать. Их будет немного. Расписание бурь на ноябрь мы предоставили. Если что-то изменится и сильные возмущения начнутся раньше — напишем! Кстати, с 28 октября вступают в силу изменения порядка призыва в армию, Life.ru держит руку на пульсе.

Авторы Любовь Свободная