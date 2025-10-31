Россия в 2026 и 2040 годах: какое светлое будущее нам предсказывает пророк Пунит Нахата

Пунит Нахата ведёт блог, в котором рассказывает о будущем, с середины 2010-х годов. Один из немногих предсказателей поколения миллениалов. Его уже назвали «индийским Нострадамусом». Настолько точны его пророчества — но не только. В своём методе видения будущего Нахата больше ориентируется на западную традицию астрологии. То есть он и правда ближе в этом к Нострадамусу, чем к обычному индийскому брахману. Почему-то мы уверены, что Пунит — представитель именно этой варны. В материале расскажем, что Нахата напророчил России на будущее.

Что индийский пророк Пунит Нахата предсказал России и миру в 2025

Индийский пророк Пунит Нахата часто предсказывает будущее России и мира. Фото © VK Видео / Юлия Сотникова

Обычное фото Пунита Нахаты выглядит так: бородатый индиец стоит на фоне большого экрана, на котором транслируются даты, индийские слова, геометрические фигуры и прочие вычисления. Ещё немного — и перейдёт на язык программирования Java. Его спрашивают о стабильности. Спрашивают, что ждёт экономику. Что будет с планетой... В декабре 2024 года он сказал, что 2025 год будет гораздо лучше, чем предыдущий. Первые пять месяцев «потрясёт», а потом всё наладится. И он был, похоже, прав. Пророчил, кстати, стабильный мир в Европе.

Каким видит будущее России индийский пророк Пунит Нахата

Что Пунит Нахата говорит о будущем России после 2025 года? Через год, через 14 лет? Фото © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Пунит Нахата считает, что человечество в целом и Россия в частности стоят на пороге новой эры. Он сказал, что нынешний год определит судьбу всего мира на следующие 250 лет. И про нашу страну тоже сказал много позитивного. По словам индийского пророка, зимний сезон 2025–2026 Россия переживёт гораздо легче, чем прошлый. Кармически 2025 год стоит закрыть 2, 7 и 27 ноября, а также 5, 6 и 16 декабря. Это благоприятные даты 2025 года. А что будет в следующем году?

Что будет с Россией в 2026 году

Но ключевая точка — это 5 апреля 2026 года. После 5 апреля экономика России вырастет, начнутся масштабные изменения. Имидж государства на мировой арене возрастёт, санкции отменят, появится новый университет мирового уровня (совсем новый, не МГУ и не ВШЭ). А ещё на 2026 год Нахата запланировал увеличение внутреннего туризма, совершенствование банковской системы и IT, благосостояние населения.

Какой станет Россия в 2040 году

Россия будет существовать ещё долго — предрёк индийский пророк Пунит Нахата. Фото © Gemini

Созвездие Стрелец, созвездие Рыбы и планета Юпитер — это три космических жителя, которые, по мнению пророка, создадут для России эру процветания. Наша страна просуществует в качестве Российской Федерации ещё минимум 60 лет. Уже в 2032 и 2034 годах нас ждут драматический рост уровня жизни и небывалый прогресс в медицине. Богатых станет больше. А бедных — меньше. Люди будут чаще ходить в Эрмитаж, разберутся в высоком искусстве. После 2036 года будет спад в развитии где-то на два года. Но уже в 2038 году Россия войдёт в число мировых лидеров сферы информационных технологий. Ну а к 2040 году мы можем стать мировым гегемоном. Таким представил будущее России Пунит Нахата, передаёт «Пятый канал».

Какие предсказания индийского пророка уже сбылись

Многие предсказания индийского пророка сбывались. Например, о землетрясениях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Binaya Mangrati

Пунит Нахата смог точно предсказать землетрясение в Таиланде 28 марта 2025 года. Он сделал этот прогноз ещё в 2024-м. Пристегните ремни. Пунит сказал, что 30 июля — один из самых опасных дней года, идеально подходит для катаклизмов. И это оказалось датой землетрясения на Камчатке в 2025 году. Предсказание сделано примерно за два месяца. А ещё плохой датой лета Нахата назвал 29 июня. И США как раз готовили тогда новый пакет санкций.

Метод предсказаний Пунита Нахата

Пунит Нахата делает предсказания на основе астрологии и больших данных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nina Drozdowa

Пунит Нахата объединил астрологию и IT-методы в причудливом миксе, который мог придумать только человек из Индии. Он рассчитывает положение космических тел. Проводит расчёты. Автоматически, естественно. Работает с большими массивами данных. Ищет в них закономерности. По собственным словам, Нахата взламывает код Вселенной. Удачи ему в этом начинании!