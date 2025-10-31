Православные праздники в ноябре 2025 года: Все важные даты, расписание постов и главные правила Оглавление Православные праздники в ноябре 2025 Какой пост начинается в ноябре День поминовения усопших в ноябре Важные церковные праздники, которые отмечают в ноябре 2025 4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери 6 ноября — День иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 8 ноября — День великомученика Димитрия Солунского 9 ноября — День преподобного Нестора Летописца 10 ноября — День мученицы Параскевы, а также День преподобного Иова 12 ноября — День апостола Марка-евангелиста 14 ноября — День иконы Божией Матери «Одигитрия» (Шуйская) 20 ноября — День иконы Божией Матери «Взыграние младенца» 21 ноября — День собора архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 22 ноября — День иконы Божией Матери «Скоропослушница» 24 ноября — День преподобного исповедника Феодора Студита 26 ноября — День святого Иоанна Златоуста 27 ноября — заговенье на Рождественский пост, а также День святого Григория Паламы 28 ноября — начало Рождественского поста, а также День преподобного Паисия Величковского 29 ноября — День святого апостола Матфея-евангелиста. 30 ноября — День преподобного Никона Радонежского Радуйтесь, православные! Праздник Казанской иконы Божией Матери, Дмитриев день, начало Рождественского поста — уже скоро. Церковный календарь на ноябрь 2025 года с расписанием всех православных праздников и постов по дням на месяц — в материале Life.ru. 31 октября, 05:00 Православные праздники в ноябре — как Церковь порадует добрых христиан в 2025 году. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / adempercem, Boiko Olha

Православные праздники в ноябре 2025 года — мы решили перечислить все, которые только можно найти. Как памятные дни, так и празднования в честь икон или вселенских поминальных дат... Это не официальные названия от Русской православной церкви, мы просто решили разделить церковные торжества на три категории. В самом начале года у нас выходил материал с главными православными праздниками 2025 года. Посты на этот год туда тоже входили. В материале покажем все праздники ноября и расскажем, осталась ли ещё у православных возможность попоститься перед Новым годом.

Православные праздники в ноябре 2025

Православные праздники в ноябре 2025 года: какими они будут и как их можно отмечать. Фото © Life.ru

Церковные праздники в ноябре 2025 года будут, причём почти что каждый день. Сам месяц начинается с важного памятного дня, который ни в коем случае нельзя пропустить. А заканчивается праздником одного из святых из города Радонежа. Перечислим, какие именно православные праздники будут в ноябре и когда. 1 ноября — Дмитриевская родительская суббота.

4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери.

6 ноября — День иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».

8 ноября — День великомученика Димитрия Солунского.

9 ноября — День преподобного Нестора Летописца.

10 ноября — День мученицы Параскевы, а также День преподобного Иова.

12 ноября — День апостола Марка-евангелиста.

14 ноября — День иконы Божией Матери «Одигитрия» (Шуйская).

20 ноября — День иконы Божией Матери «Взыграние младенца».

21 ноября — День собора архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

22 ноября — День иконы Божией Матери «Скоропослушница».

24 ноября — День преподобного исповедника Феодора Студита.

26 ноября — День святого Иоанна Златоуста.

27 ноября — заговенье на Рождественский пост, а также День святого Григория Паламы.

28 ноября — начало Рождественского поста, а также День преподобного Паисия Величковского.

29 ноября — День святого апостола Матфея-евангелиста.

30 ноября — День преподобного Никона Радонежского.

Какой пост начинается в ноябре

Церковные праздники в ноябре 2025 — в конце месяца будет пост. Что за пост — расскажем далее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

В ноябре православные будут поститься ровно три дня, если не считать заговенья. Дело в том, что 28-го числа начинается Рождественский пост. Закончится он только 6 января 2026 года. Это значит, что весь остаток 2025 года православные проведут в умеренном воздержании. Вот что в Рождественский пост разрешено: рыба, морепродукты, овощи, фрукты, грибы, крупы, орехи, семена, зелень, постные макаронные изделия, чёрный хлеб, постная выпечка, растительное масло и мёд.

При этом рыба и морепродукты мирянам с 28 ноября до 19 декабря разрешаются только во вторник, в четверг, субботу и воскресенье. В понедельник кушаем горячее растительное без масла. В среду и пятницу — с маслом. С 20 декабря по 1 января рыба по будням уже полностью запрещена, как и другие дары моря. А с 1-го по 6 января всё строго: рыбу нельзя вообще, в понедельник можно питаться только всухомятку. Эта практика зовётся «сухоядение».

День поминовения усопших в ноябре

Церковный календарь — православные праздники ноября 2025 года, какой из них посвящён памяти усопших? Фото © Life.ru

Церковные праздники в ноябре 2025 года начинаются с Дмитриевской родительской субботы. Или Димитриевской родительской субботы. Мы рассказывали о ней отдельно в большом материале. Это последний поминальный день для православных усопших. Последняя Родительская суббота в году. Так исторически сложилось, что Дмитриевская родительская суббота позволяет поминать всех покойных православных христиан, но приоритет всё же у воинов. По легенде, праздник установился после победы Дмитрия Донского над Мамаем в ходе Куликовской битвы.

Важные церковные праздники, которые отмечают в ноябре 2025

Православные праздники в ноябре — кого мы будем чествовать и кого вспоминать в 2025 году? Фото © Life.ru

После Дмитриевской родительской субботы начинается череда важных церковных праздников. Это и дни икон, и даты памяти святых, и торжества в честь самих Христовых апостолов. Они следуют друг за другом практически непрерывно. Но всё же — не каждый день. Православные праздники ноября после Дмитриевской родительской начинаются с очень любимого многими православными христианами дня. Сейчас всё расскажем.

4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери

Церковные праздники в ноябре 2025 года — День Казанской иконы Божией Матери. Фото © azbyka.ru

День Казанской иконы Божией Матери был установлен в честь знамения, которое открылось Ивану Грозному во взятой им Казани. Икона Богородицы появилась в 1579 году — сама Дева Мария рассказала маленькой девочке, где закопан святой образ. С тех пор икону почитают в Русской православной церкви, причём очень широко. Казанская — чуть ли не самая известная Богородичная икона России.

6 ноября — День иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

В русской православной традиции Богородица — главная утешительница всех, кто пребывает в грусти, и главная заступница всех, кто почувствовал несправедливость по отношению к себе. Икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» наглядно отражает эту традицию. Образ Девы Марии в сиянии, она окружена скорбящими людьми и ангелами. В 1688 году в Москве сестра патриарха Иоакима, Евфимия, исцелилась от тяжёлой болезни после молитвы перед иконой. С тех пор она признана чудотворной.

8 ноября — День великомученика Димитрия Солунского

Димитрий Солунский по национальности македонец. Он родился где-то в 270-х или 280-х годах нашей эры, а умер в 306-м. Этот святой происходил из хорошей семьи города Салоники. Сын римского проконсула, после смерти отца назначен на его место. Но христианская вера подверглась гонениям во время правления императора Максимиана — и Дмитрий Солунский был убит. На образах его изображают в форме легионера — с копьём и мечом.

9 ноября — День преподобного Нестора Летописца

Православные праздники в ноябре 2025 года — День преподобного Нестора Летописца. Фото © azbyka.ru

Преподобный святой Нестор Летописец — автор «Повести временных лет». Это наш главный источник информации о том, что происходило с Древней Русью до XII века. Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир Святой, Ярослав Мудрый — все эти князья упомянуты там. И лишь несколько из них упомянуты в других источниках того времени — зарубежных. Нестор был монахом и жил в Киево-Печерской лавре. Родился в 1056 году, преставился в 1114-м. А ещё он составил «Житие Феодосия Печерского» и «Житие Бориса и Глеба».

10 ноября — День мученицы Параскевы, а также День преподобного Иова

Параскева Иконийская жила с 140-го по 180 год нашей эры. В славянской культуре её стали почитать как Параскеву Пятницу, потому что святая идеально подходила на роль православной «близняшки» языческой богини Мокоши. Но на самом деле это была римская мученица, которая исцелила императора Диоклетиана от слепоты, а потом была им же казнена за христианство. А преподобный Иов Анзерский, супердолгожитель своего времени, родился в 1635 году, умер в 1720-м. Под конец жизни удалился от мира в Голгофо-Распятский скит. Память двух святых, которых разделяют 1500 лет, совершается в один день.

12 ноября — День апостола Марка-евангелиста

Апостол Марк не был знаком с Иисусом Христом лично. Он является апостолом от семидесяти, учеником апостола Петра. Но на основе петровских рассказов Марк составил свою версию Евангелия, такого «Жития Христа». Именно этот евангелист основал церковь в городе Александрии. Долгое время она была оплотом православия в Египте. В Древнем мире Александрийский маяк было одним из семи чудес света, и город приютил у себя главное чудо — христианство той эпохи.

14 ноября — День иконы Божией Матери «Одигитрия» (Шуйская)

Церковные праздники в ноябре — День иконы Божией Матери «Одигитрия» 2025. Фото © azbyka.ru

Одигитрия — это древняя иконописная традиция из Византии, согласно канону, пишется образ Девы Марии с младенцем Христом на руках. Самые классические Одигитрии есть на Афоне, а 14 ноября Русская православная церковь отмечает праздник День иконы Божией Матери Одигитрии Шуйской. История такова: в городе Шуе в 1654 году произошла эпидемия чумы. Прихожане церкви Воскресения решили написать новую икону Богородицы Одигитрии, чтобы та их спасла. В 1655 году образ создал Герасим Тихонович Иконников — и болезнь покинула город.

20 ноября — День иконы Божией Матери «Взыграние младенца»

Православный праздник День иконы Божией Матери «Взыграние младенца» связан с иконой, которая показала себя чудотворной в Николо-Угрешском монастыре в 1795 году. Один из самых милых образов в православной иконографии. Тут младенец Иисус играет на руках у Богородицы. Первые такие иконы стали писать в Византии, а у нас икона стала особенно благословенной для беременных.

21 ноября — День собора архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

День собора архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных — это относительно воинственный православный праздник в ноябре. Михаил — это архангел и главнокомандующий воинства небесного. Он может победить и Змея, и демонов, и прочую нечисть. Именно Михаил победил дьявола и изгнал его в ад. Вместе с Михаилом чествуют его легионы боевых ангелов.

22 ноября — День иконы Божией Матери «Скоропослушница»

Православные праздники в ноябре — День иконы Божией Матери «Скоропослушница». Фото © azbyka.ru

В ноябре православные отмечают День иконы Божией Матери «Скоропослушница». Она является чудотворной, была написана на Афоне и славится тем, что помогает верующим быстро. По иконографии — один их типов Одигитрии, Дева Мария держит Иисуса на руках и указывает на него перстом, а тот держит свиток. Первый образ находится в монастыре Дохиар.

24 ноября — День преподобного исповедника Феодора Студита

А преподобный Феодор Студит — это вообще человек, благодаря которому у нас есть иконы. В Византии VIII и IX веков процветала ересь иконоборцев. И Феодор написал несколько трактатов против иконоборчества. Он — один из главных учителей аскетизма и непримиримый защитник иконопочитания.

26 ноября — День святого Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст — архиепископ Константинополя с 398-го по 404 год. Родился Учитель Церкви в 347 году. Иоанн Златоуст стал монахом после того, как умерла его мама. Своё прозвание он получил, пока проповедовал Слово Божие. Так Иоанна назвал народ. В поселении Каманы в Сухумском районе Абхазии находится каменная гробница этого святого.

27 ноября — заговенье на Рождественский пост, а также День святого Григория Паламы

Церковные праздники в ноябре 2025 — День святого Григория Паламы. Фото © azbyka.ru

Заговенье — это последний день перед постом. Наши православные предки обычно веселились, устраивали вечеринки и ужины, чтобы хорошо провести время, ведь далее нужно было практиковать строгий аскетизм. В этот раз заговенье перед Рождественским постом совпадает с Днём святого Григория Паламы. Он — один из Отцов Церкви, философ, богослов и мистик.

28 ноября — начало Рождественского поста, а также День преподобного Паисия Величковского

Рождественский пост начинается 28 ноября. И эта дата совпадает с Днём преподобного Паисия Величковского. Он родился в 1722 году в Полтаве, а умер в 1794 году в Нямецком монастыре в чине схиархимандрита. Это высшая ступень в монашестве. Кстати, Нямецкий монастырь находится в румынском жудеце под названием Нямц.

29 ноября — День святого апостола Матфея-евангелиста.

А вот Левий Матфей был знаком с Иисусом Христом лично. Он стал автором самого первого канонического Евангелия. Евангелие от Матфея первым в истории описывает родословную Иисуса Христа, чудо его рождения, проповеди, чудеса, распятие и воскрешение. Почти при всех этих событиях Матфей-евангелист присутствовал лично.

30 ноября — День преподобного Никона Радонежского

Православные праздники в ноябре 2025 года — День преподобного Никона Радонежского. Фото © azbyka.ru

Никон Радонежский — ученик знаменитого русского святого Сергия Радонежского. Он родился в 1352 году в городке Юрьеве-Польском, с детства хотел стать монахом. И у него получилось. Поэтому после того, как Сергий скончался, Никон стал вторым игуменом Троице-Сергиевой лавры. Сергий Радонежский основал этот легендарный монастырь. Он расположен у города Сергиева Посада.

Это максимально подробный список православных праздников в ноябре 2025 года. Мы рассказали вам о Дмитриевской родительской субботе, о Рождественском посте и перечислили каждый, буквально каждый церковный праздник месяца ноября 2025 года. Познакомились с великим множеством прекрасных икон и замечательных святых людей. Желаем и вам того же. Счастливого Рождественского поста! Не сжигайте фотографии людей, Life.ru не советует.

