В Самайн, 31 октября, границы между мирами исчезнут: 3 рабочих гадания, как узнать своё будущее

31 октября — это не просто повод нарядиться в костюм ведьмы и выпросить конфеты у соседей. Для тех, кто чувствует невидимые нити, связывающие нас с чем-то большим, эта ночь особенная. Самайн, древний кельтский праздник, отмечает момент, когда завеса между нашим миром и миром духов становится тоньше паутинки. Современные реалии диктуют стресс и неопределённость, но именно древние традиции, такие как Самайн, позволяют нам замедлиться, прислушаться к себе и заглянуть в грядущее с помощью проверенных веками ритуалов. Мы решили разобраться, как использовать магию этой ночи, чтобы заглянуть в грядущий год и получить ответы на волнующие вопросы.

Когда Вселенная становится проводником

Что такое Самайн и как провести эту магическую ночь правильно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sarayut Sridee

В обычные дни мы живём в плотной реальности, где прошлое осталось позади, будущее туманно, а настоящее требует всего нашего внимания. Но есть особые точки в году, когда время словно сворачивается, открывая доступ к знанию, недоступному в другие дни. «В ночь Самайна, когда завеса между мирами истончается, становясь подобной шёлковой дымке, сама Вселенная готова стать нашим проводником. Это время, когда будущее, настоящее и прошлое сливаются в единый поток, и, заглянув в него, можно увидеть очертания грядущего года», — объясняет экстрасенс и потомственная целительница Яна Дружинина.

Именно поэтому гадания в ночь Самайна считаются самыми точными и правдивыми. Духи предков ближе к нам, чем когда-либо, и готовы поделиться своей мудростью. Энергия этой ночи настолько мощная, что даже скептики замечают странные совпадения и знаки. Главное — быть открытым к получению информации и уметь правильно интерпретировать знаки.

Яблоко мудрости: что скажут семена о вашей любви

Яблоко в древних традициях всегда было больше чем просто фрукт. Это символ знания, вечной жизни и тайн, скрытых под красивой оболочкой. В ночь Самайна яблоко становится порталом, через который можно увидеть, что ждёт ваше сердце в ближайший год.

«Возьмите спелое яблоко и острый нож, зажгите свечу и в полной тишине задайте вопрос о своём сердце и личной жизни на год вперёд. Разрежьте плод пополам и посмотрите на семена: если они целые и тёмные — год будет стабильным и мудрым, несущим гармонию в отношениях; если одно или несколько семечек разрезаны — вас ждут испытания, закаляющие дух и союз; если же семечки сгнили или отсутствуют — это знак, что старые душевные раны требуют очищения, чтобы освободить место для нового», — рассказывает целительница о древнем ритуале.

Важно проводить гадание в полном одиночестве и тишине, чтобы ничто не мешало установить связь с духами. Разрезайте яблоко поперёк, а не вдоль, как мы привыкли, — именно в таком срезе семена образуют магическую пятиконечную звезду. Рассмотрите их внимательно при свете свечи и доверьтесь первому впечатлению.

Воск и вода: когда стихии рисуют ваше будущее

Гадания на Самайн: яблоко, воск и три блюдца расскажут о будущем. Фото © Gemini Nano Banana

Гадание на воске — одно из самых впечатляющих и древних. Союз двух противоположных стихий рождает образы, которые могут рассказать о грядущем годе больше, чем самый подробный гороскоп. Налейте в глубокую миску холодную воду, зажгите восковую свечу и дайте ей расплавиться. Сосредоточьтесь на своём вопросе или просто попросите Вселенную показать, что ждёт впереди. Резким движением вылейте расплавленный воск в воду и наблюдайте за рождением форм. Важно не торопиться с интерпретацией. Рассмотрите фигуру со всех сторон, поворачивайте миску, ищите образы. Иногда ответ приходит не сразу, а через несколько минут созерцания. Доверяйте своей интуиции: если вам кажется, что воск похож на определённый символ, скорее всего, так оно и есть.

Если фигура получится чёткой и ясной, словно цветок или звезда, — вас ждёт яркое, значимое событие; если воск растечётся тонкой плёнкой — год будет плавным, временем для отдыха и накопления сил; если же он соберётся в бесформенный ком — готовьтесь к периоду неопределённости, когда важно прислушиваться к знакам, а не действовать сгоряча; а если воск утонет или разобьётся — ждите резких, судьбоносных перемен. Яна Дружинина Экстрасенс

Три блюдца: лотерея судьбы на ближайший год

Это гадание кажется простым, но его точность поражает тех, кто решается проверить. Три непрозрачных блюдца, три символа, три возможных направления, в котором потечёт ваша жизнь в следующем году. «Поставьте перед собой три непрозрачных блюдца: под одно положите кольцо как символ союза, под второе — щепотку земли или соли как символ стабильности, под третье — монету как символ богатства. Закройте глаза, перемешайте блюдца и, не глядя, выберите одно. Блюдце с кольцом сулит год, сосредоточенный на отношениях и важных встречах; блюдце с землёй предсказывает время заземления, карьерного роста или наведения порядка в жизни; а блюдце с монетой указывает на финансовые возможности и удачу, требующую вашей смелости», — объясняет экстрасенс.

Как гадать на Самайн: три проверенных ритуала от экстрасенса. Фото © Gemini Nano Banana

Перемешивать блюдца нужно с закрытыми глазами, чтобы не подглядывать и не влиять на выбор сознательно. Пусть рука сама потянется к нужному блюдцу — это и будет ответом духов. Целительница подчёркивает: это не жёсткий приговор судьбы, а подсказка, на что стоит обратить особое внимание в ближайшие двенадцать месяцев.

Знаки требуют мудрости, а не страха

Самое важное, что нужно помнить о гаданиях в ночь Самайна, — это не абсолютная истина, высеченная на камне. Это карта, которую духи предлагают нам для навигации по будущему. «Помните, эти гадания — не приговор, а карта, данная духами. Светлое предсказание — примите с благодарностью, а если увидите тень — знайте, это указание на то, что нуждается в вашем исцелении и внимании. Используйте силу Самайна с мудростью, и пусть огонь этой ночи осветит ваш путь на год вперёд», — напутствует Яна Дружинина.

Если получили светлое предсказание, принимайте с благодарностью, но не расслабляйтесь полностью — судьба любит тех, кто прикладывает усилия. А если увидели что-то тревожное, не паникуйте. Это не проклятие и не неизбежность. Это указание на область жизни, которая нуждается в вашем внимании, исцелении и работе. Возможно, это шанс изменить ход событий, пока не поздно.

Как правильно подготовиться к магической ночи

Магия Самайна: как правильно подготовиться к ночи между мирами. Фото © Gemini Nano Banana

Чтобы ощутить всю магию Самайна, Яна Дружинина рекомендует: Создать атмосферу : Используйте осенние символы — тыквы, опавшие листья, свечи. Можно создать небольшой алтарь памяти предков, разместив на нём фотографии ушедших родных, их любимые вещи или символы, которые с ними ассоциируются.

: Используйте осенние символы — тыквы, опавшие листья, свечи. Можно создать небольшой алтарь памяти предков, разместив на нём фотографии ушедших родных, их любимые вещи или символы, которые с ними ассоциируются. Провести тихий семейный ужин : Приготовьте сезонные блюда — тыквенный суп, печёные яблоки, орехи, мёд. Вспомните истории о ваших предках, расскажите детям о прабабушках и прадедушках.

: Приготовьте сезонные блюда — тыквенный суп, печёные яблоки, орехи, мёд. Вспомните истории о ваших предках, расскажите детям о прабабушках и прадедушках. Совершить ритуал очищения и отпускания : Напишите на бумаге всё, что хотите отпустить из уходящего года, — все обиды, страхи и негатив. Затем сожгите листок в пламени свечи, избавляясь от негатива и благодаря уходящий год за опыт.

: Напишите на бумаге всё, что хотите отпустить из уходящего года, — все обиды, страхи и негатив. Затем сожгите листок в пламени свечи, избавляясь от негатива и благодаря уходящий год за опыт. Провести время на природе: Если есть возможность, выйдите на улицу. Почувствуйте увядание природы и её красоту, как деревья сбрасывают листву, готовясь к зимнему сну. В этом увядании есть своя магия — напоминание о цикличности жизни.