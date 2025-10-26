Овнам отроются тайны, Львы вырастут: Рунический гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

Знак зодиака Овен — Перто, Отал и перевёрнутый Феху

Эта неделя принесёт вам внутренние откровения. Перто открывает тайные пути судьбы — вы можете случайно найти ответ на важный вопрос или понять, в чём ваше настоящее предназначение. Отал направит внимание к дому и внутренней опоре, поможет почувствовать связь с корнями и укрепить важное. Перевёрнутый Феху предупреждает: не тратьте энергию, отпустите старое. Всё, что уходит сейчас, освобождает место для новых благ.

Знак зодиака Телец — Перевёрнутый Отал, Гебо и Йера

Вы освобождаетесь от чужих ожиданий. Перевёрнутый Отал говорит о переосмыслении привычных структур — пришло время строить свой путь, не копируя чужой.

Гебо приносит в жизнь союз, поддержку и равновесие — не бойтесь просить и принимать помощь. Йера обещает награду за терпение: всё идёт своим чередом, и результаты ваших трудов вот-вот проявятся. Главное — доверять процессу и не торопить судьбу.

Знак зодиака Близнецы — Наутиз, Тейваз и Гебо

Наутиз призывает к осознанности и заботе о себе — телу, сну, мыслях. Если чувствуете нехватку ресурсов, снизьте темп. Тейваз пробуждает внутреннего воина: настойчивость и справедливость станут вашими союзниками в любой ситуации. Гебо смягчает энергию борьбы, напоминая о взаимной поддержке. Сейчас важно не соревноваться, а объединяться. Сила — в партнёрстве, а не в одиночестве.

Знак зодиака Рак — Лагуз, перевёрнутый Кено и перевёрнутый Вунье

Вас ждёт неделя мягких, но глубоких перемен. Лагуз усиливает интуицию и помогает почувствовать эмоциональный поток, где нужно плыть, а не грести против течения. Перевёрнутый Кено может дать ощущение усталости или краткий спад вдохновения — просто дайте себе передышку. Перевёрнутый Вунье говорит о мелких раздражителях, которые не стоят внимания. Не требуйте совершенства — красота кроется в естественности.

Знак зодиака Лев — Беркана, Соуло и Тейваз

Вы входите в яркий, творческий период. Беркана обещает рост и возрождение, Соуло наделяет сияющей энергией, уверенностью и вдохновением. Вас видят, вами восхищаются — используйте этот момент, чтобы выразить себя. Тейваз напоминает о внутреннем достоинстве: успех будет там, где вы действуете честно и благородно. Неделя подойдёт для смелых шагов и лидерства.

Знак зодиака Дева — Перевёрнутый Вунье, перевёрнутый Феху и Дагаз

Неделя начнётся с лёгкого чувства неудовлетворённости — перевёрнутый Вунье намекает на бытовые мелочи, которые могут раздражать. Перевёрнутый Феху советует не цепляться за старые схемы, даже если кажется, что они надёжны. Дагаз приносит переломный момент: это время рассвета, когда темнота начинает светлеть. Всё наладится — главное не спешить и верить, что перемены уже начались.

Знак зодиака Весы — Эйваз, Хагалаз и Соуло

Энергия недели мощная, очищающая и трансформирующая. Эйваз говорит о внутренней борьбе, но именно она помогает вам обновиться. Хагалаз разрушает старое, освобождая место для нового, даже если это кажется хаосом. Соуло наполняет силой и верой в себя — к концу недели вы почувствуете, что все испытания были лишь шагом к личному освобождению.

Знак зодиака Скорпион — Перевёрнутый Кено, Йера и Эйваз

Неделя начнётся с паузы — вдохновение может немного ослабнуть, но не стоит тревожиться.

Перевёрнутый Кено лишь приглашает вас перезагрузиться. Йера приносит постепенные, заслуженные плоды — всё идёт в нужном ритме. Эйваз завершает расклад как символ внутренней перестройки: через столкновение противоположностей рождается новая сила. Вы меняетесь, и это прекрасно.

Знак зодиака Стрелец — Гебо, Эваз и Соуло

Неделя откроет двери для партнёрства и взаимной выгоды. Гебо обещает гармонию и равновесие — особенно в отношениях. Эваз направит энергию в развитие долгосрочных проектов, где важна честность и сотрудничество. Соуло наполняет внутренним солнцем — вы вдохновляете других своим примером. Ваш оптимизм и уверенность — ваш главный магический инструмент.

Знак зодиака Козерог — Перевёрнутый Уруз, Эваз и Райдо

Начало недели может показаться медленным: перевёрнутый Уруз намекает на истощение сил или сомнения в себе. Но Эваз говорит о постепенном прогрессе — вы движетесь, даже если не видите результата сразу. Райдо сулит путь, открытия, движение вперёд. Дорога уже началась, и каждый ваш шаг сейчас имеет значение. Главное — не останавливаться, новые пути уже ждут вас, осталось открыть их.

Знак зодиака Водолей — Эйваз, Ингуз и Йера

Неделя обещает внутренние перемены и страстное пробуждение.

Эйваз показывает столкновение старых и новых взглядов — не бойтесь перемен, они приведут к росту. Ингуз усиливает эмоции, возможности и взаимопонимание — отношения выходят на новый уровень. Йера закрепляет успех: ваши усилия приносят ощутимые результаты. Сейчас время пожинать плоды, ваша работа будет эффективной, а былые заслуги могут дать результат.

Знак зодиака Рыбы — Вунье, Наутиз и Иса

