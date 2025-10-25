Названы три знака зодиака, которым могут сделать предложение на следующей неделе

Период с 27 октября по 2 ноября станет благоприятным временем для серьёзных шагов в отношениях для трёх знаков зодиака, заявила эзотерик Элиана Астратова. По её словам, Скорпионы, Тельцы и Козероги имеют наибольшие шансы получить предложение руки и сердца благодаря астрологическим аспектам, усиливающим их привлекательность и стабильность.

Эксперт уточнила, что Солнце в Скорпионе раскрывает внутреннюю силу знака, Тельцы получают энергию для «узаконенных чувств», а Козероги демонстрируют партнёрам свою надёжность. Мистик отметила, что для Раков и Рыб указанный период тоже станет особенным.

«Для Раков или Рыб неделя тоже может стать вехой в любви, но скорее в эмоциональном, чем формальном смысле — возможны признания, разговоры «о будущем», переход отношений на новый уровень», — уверена собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».