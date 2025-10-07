Что нужно слушать разным знакам зодиака: Как музыкальные предпочтения влияют на вашу жизнь

Пока на планете есть хоть что-то живое, песня будет литься. Если откажут все портативные колонки одновременно, мы сможем что-то слушать с проводных наушников. Если и этот способ перестанет работать, останутся традиционные и классические инструменты. Например, японский сямисэн, индийский ситар или российские гусли. В конце концов, пение птиц тоже останется. Кстати, они своим пением показывают сородичам, что пережили очередную ночь. Да и в истории человечества музыка могла служить как простым сигналом, так и отдельным зашифрованным языком. Как она на нас влияет? И что слушать в зависимости от знака зодиака? Ищите себя в материале Life.ru.

Как музыка влияет на человека в зависимости от знака зодиака

Знаки зодиака и музыка — что говорят звёзды о вашем стыдливом прослушивании Макана по ночам в наушниках? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zhenya Voevodina

Люди любят эксперименты. Так, они выяснили, что кристаллы воды разрушаются из-за звука электрогитары с эффектом «дисторшн» и процветают от Иоганна Себастьяна Баха в оригинале. Правда, потом оказалось, что теорию продвигает только японский биохимик Масару Эмото, а доказательств под ней — ноль. А вообще музыка — это набор звуковых волн в определённых частотах и с «пульсациями» через определённые отрезки времени. Первое — мелодия, второе — ритм. Хотя ритм, пожалуй, иногда даже важнее, например, в танцевальной музыке.

Вы наверняка не раз замечали, что человек в футболке с надписью Burzum будет более нелюдимым, чем широкоштанный персонаж, читающий рэп. И музыка действительно влияет на нас. Она формирует, например, социальные связи. Вряд ли поклонник ВИА «Цветы» пойдёт на концерт Макана. И наоборот. Для знаков зодиака характерны определённые музыкальные предпочтения в зависимости характера, который определяется звёздами. Музыка тоже должна подходить под этот характер, иначе она не будет помогать «строить и жить». Если вдруг обнаружите, что вам по знаку зодиака что-то подходит, а вы этого ещё не слушали — попробуйте послушать! Вполне возможно, это изменит вашу жизнь. К лучшему и навсегда.

Музыка и здоровье

Хорошая музыка — как она влияет на здоровье? И есть ли плохая музыка? И что с влиянием музыки на здоровье, в том числе слух. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Atstock Productions

Но есть и другая, неочевидная сторона, она глубже, она заключается уже в технике, физике и биохимии. Усреднённый человек слышит звуковые частоты от 20 Герц до 20 тысяч Герц. Чем моложе, тем больше высоких частот. С возрастом они просто пропадают, поскольку волоски внутреннего уха выходят из строя. И чем чаще вы долго слушаете что-то громкое, тем больше шансов, что будете глуховаты уже, например, в 47. Но это не только музыки касается, рабочие на стройке точно так же подвергаются воздействию, но шумовому. Что же отличает музыку от шума? Ответ прост: мелодия и ритм.

А ещё музыка влияет на нейромедиаторы. Это гормоны, которые напрямую контролируют наши эмоции, чувства, а порой и разум. Доказано: музыка, которая вызывает «мурашки», одновременно стимулирует выброс дофамина. Этот гормон отвечает за предвкушение награды. Он помогает справиться как с физической болью, так и с депрессией. Музыка для медитаций вызывает прилив серотонина, «гормона счастья». Это не только замедленные классические композиции, это ещё и «модный» с 90-х электронный жанр эмбиент. Чем больше становится серотонина, тем меньше кортизола, который вызывает тревожность. Чем меньше тревоги, тем лучше иммунитет. Для серотонина вам понадобятся медленные, размеренные композиции в ритме от 60 до 90 ударов в минуту. А если вы играете музыку вместе или даже просто вместе её слушаете, вырабатывается окситоцин, гормон привязанности, на котором построена каждая счастливая семья. Расскажем, какая музыка подойдёт представителям знаков зодиака.

Знаки зодиака стихии Огня: Овен, Лев, Стрелец

Знак зодиака Овен, знак зодиака Лев, знак зодиака Стрелец — что им надо послушать, чтобы всё было хорошо? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zamrznuti tonovi

В тригоне Огня три знака зодиака. Это знак зодиака Овен, знак зодиака Лев и знак зодиака Стрелец. Огненные знаки в целом могут похвастаться высокой энергией и жизнерадостностью, в музыкальных предпочтениях это тоже отражается. Их что-то объединяет, но всё же каждому знаку нужна своя, индивидуальная музыка. Смотрите, какая.

Знак зодиака Овен и музыка

Овен по гороскопу процветает, когда играет энергичная и ритмичная музыка, вдохновляющая на свершения. Вам подойдут эпичные композиции, классика металла. Например, хеви-метал, у нас в России такое играют группы «Ария», «Чёрный кофе» и «Чёрный обелиск». Хард-рок тоже подойдёт. Электроника тоже работает — хардстайл, индастриал и драм-н-бейс весьма подходят Овнам по гороскопу. «Винтажная музыка» может хранить в себе настоящие «бриллианты»: джазовый биг-бэнд всегда играет эпично. Поджанр рэпа из середины десятых, чикагский дрилл, отличается максимальной жизнерадостностью и эпикой.

Знак зодиака Лев и музыка

Представители знака зодиака Лев любят, когда всё звучит весело и радостно. Львы по гороскопу могут слушать как яркие хиты поп-музыки, так и бодрый шансон, может быть, немного классического рэпа «новой школы». Давайте будем называть это «трэпом». Главное, чтобы композиция отличалась мощной энергетикой и оптимизмом. Если рок — то либо рок нулевых, либо совсем классический, эпохи Джимми Хендрикса.

Знак зодиака Стрелец и музыка

Стрельцы по гороскопу всегда легки на подъём, а их оптимизм невозможно разрушить ничем. Слушать такие энергичные люди могут всё, что крутят по радио, могут быть «селекторами», которые гоняются за редкими пластинками. Но их объединяет одно — любая музыка, которую они слушают, укоренена в народных традициях. Поэтому именно там и стоит искать себе следующую любимую песню. Народная музыка разных стран мира, городские романсы, боссанова... Чем больше традиции, тем лучше!

Знаки зодиака стихии Воды: Рак, Рыбы, Скорпион

Знак зодиака Рак, знак зодиака Рыбы, знак зодиака Скорпион — их представители просто обожают музыку. Но какую? Фото © Shutterstock / FOTODOM / pixfly

Сейчас, когда музыку можно послушать в любой точке мира онлайн и бесплатно, знаки зодиака стихии Воды находят для себя отдушину в лёгкой ностальгии. Такие чувства им в принципе свойственны, как и сосредоточенность на своём богатом внутреннем мире. И вот что им можно послушать.

Знак зодиака Рак и музыка

У представителей знака зодиака Рак довольно необычный музыкальный вкус, что в некоторых компаниях автоматически переводит их в статус «элиты». Им нравятся киношные шлягеры прошлых лет (часто в жанре соул), дельта-блюз и R&B. Поэтому в плейлисте Раков по гороскопу запись, которую Блайнд Лемон Джефферсон сделал в 1925 году, может перемешиваться с треком Бьянки из 2025 года.

Знак зодиака Рыбы и музыка

Средневековые баллады в современной обработке, звуки органа и фолк-рок — то, что подойдёт Рыбам по гороскопу. Весь окружающий мир просто отражается в них, как в зеркале, и под очередной кавер на песню Greensleeves за этим безумно приятно наблюдать. По темпу вся эта музыка, кроме фолк-рока, находится в «здоровом» диапазоне.

Знак зодиака Скорпион и музыка

Знак зодиака Скорпион любит музыку просто безумно. Люди данного знака зодиака любят проживать вместе с любимым исполнителем все его эмоции. Именно поэтому Скорпионам по гороскопу подходит всё, что может использовать приставку «эмо». Эмо-панк, эмо-рэп, математический эмо-рок — всё для них. Особенно хорошо представителям знака Скорпион сейчас, когда появился даже латиноамериканский эмо-реггетон. Но это не значит, что Скорпионы по гороскопу раньше слушали только «Джейн Эйр». Под Григория Лепса тоже можно красиво грустить. В музыке должно быть чувство.

Знаки зодиака стихии Воздуха: Весы, Близнецы, Водолей

Знак зодиака Весы, знак зодиака Близнецы, знак зодиака Водолей — для них в музыке должно присутствовать разнообразие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton Gvozdikov

Знаки тригона Воздуха — больше ветреники. Им важно разнообразие. С возрастом представители воздушных знаков зодиака перестают бегать за бесконечным разнообразием в личных отношениях, но в музыке постоянно мутирующий гибридный вкус остаётся навсегда. Расскажем, что поможет воздушным знакам поднять уровень дофамина.

Знак зодиака Весы и музыка

Владимир Путин, кстати, по гороскопу является Весами. У него 7 октября день рождения. И астрологи уверены, что ему, как типичному представителю такого знака, могут понравиться блюз 1950-х, джаз-фьюжн, арт-рок, соул, Фрэнк Синатра, французская поп-музыка шестидесятых и романсы. Гармоничная и чувственная музыка.

Знак зодиака Близнецы и музыка

Близнецы по гороскопу любят узнавать что-то неочевидное и новое. Поэтому многие советуют им техно. Практически никто не знает, что в 2025 году значит слово «техно». Там прямой басовый барабан или нет? Оно появилось в Германии, или немцы украли чужую культуру? Многих представителей знака зодиака Близнецы такое интригует. Но некоторые идут дальше и открывают для себя не только техно, а ещё и джангл, интеллектуальную танцевальную музыку, бразильские электронные частушки, гиперпоп... В общем, Близнецы любят всё, что меняется. А потом возвращаются к старому и с удивлением понимают, как Tokio Hotel иногда похож на Linkin Park.

Знак зодиака Водолей и музыка

Водолей по гороскопу — тот ещё бунтарь, поэтому «заходит» ему крайне бунтарский панк-рок. В России можно назвать таковым, наверное, группу «Проверочная линейка». Бунт коллектива заключался в пропагандировании правильных ценностей, например, здорового образа жизни в песне «Алкоголь: убийца мечты». Любая альтернатива существующему порядку.

Знаки зодиака стихии Земли: Дева, Телец, Козерог

Знак зодиака Дева, знак зодиака Телец, знак зодиака Козерог — какая музыка им подойдёт и понравится? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kitreel

Знак зодиака Дева и музыка

Какую серенаду спеть Деве по гороскопу? Этот вопрос волнует огромное количество её поклонников. У представителей знака Дева весьма утончённые пристрастия. Во-первых, это классика. Во-вторых, это лиричные баллады, например, та же Greensleeves. От оперы и мюзиклов Девы по гороскопу просто в восторге. Им может понравиться рэп, но только если он лиричный и абстрактный.

Знак зодиака Телец и музыка

Классика, русский рок, авторские песни с фестиваля, произведения бардов под гитару — это музыка для Тельцов по гороскопу. Они ценят комфорт, близость к земле и природную гармонию. Поэтому стараются избегать электронных инструментов. Кожаный барабан, классическая гитара, виолончель, флейта — всё, что нужно представителям Тельцов, чтобы расслабиться.

Знак зодиака Козерог и музыка

У знака зодиака Козерог достаточно интересные представители, которые любят не менее интересную музыку. Это люди, которым нравится сдержанная и утончённая музыка. Мягкий, неагрессивный инди-рок, меланхоличные мелодии, грустный рэп, экспериментальные подвиды джаза — достаточно комфортная музыка для Козерогов по гороскопу.