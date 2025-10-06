Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 10:59

«Музыка лечит»: Успенская пустилась в пляс после операции

Любовь Успенская вернулась после операции и выложила видео со своими танцами

Певица Любовь Успенская приехала домой после операции на руке в отличном настроении и устроила себе танцы с гипсом. Видео она выложила у себя в соцсетях.

Успенская танцует после операции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official

«Только что приехала домой после операции. У меня был такой страшный перелом, но я такая сильная, что переживу всё», сказала артистка, кружась в танце.

Звезда добавила, что музыка лечит, и уже завтра она планирует возвращаться к работе. Всё это время за ней изумлённо наблюдал пёсик, не сводя глаз с танцующей певицы.

«Всё, ты другой человек»: Успенская рассказала, как прячется от фанатов в центре Москвы
«Всё, ты другой человек»: Успенская рассказала, как прячется от фанатов в центре Москвы

Напомним, что Любовь Успенская получила серьёзную травму руки, из-за которой ей даже пришлось отменить свои выступления. Её директор вчера рассказал, что операция прошла успешно благодаря нашим докторам.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official

Владимир Озеров
  • Новости
  • Любовь Успенская
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar