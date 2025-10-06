«Музыка лечит»: Успенская пустилась в пляс после операции
Любовь Успенская вернулась после операции и выложила видео со своими танцами
Певица Любовь Успенская приехала домой после операции на руке в отличном настроении и устроила себе танцы с гипсом. Видео она выложила у себя в соцсетях.
Успенская танцует после операции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official
«Только что приехала домой после операции. У меня был такой страшный перелом, но я такая сильная, что переживу всё», — сказала артистка, кружась в танце.
Звезда добавила, что музыка лечит, и уже завтра она планирует возвращаться к работе. Всё это время за ней изумлённо наблюдал пёсик, не сводя глаз с танцующей певицы.
Напомним, что Любовь Успенская получила серьёзную травму руки, из-за которой ей даже пришлось отменить свои выступления. Её директор вчера рассказал, что операция прошла успешно благодаря нашим докторам.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official