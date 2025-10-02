«Всё, ты другой человек»: Успенская рассказала, как прячется от фанатов в центре Москвы

Певица Любовь Успенская в последнее время устала от внимания поклонников и предпочитает скрывать своё лицо на публике. Об этом она рассказала в беседе с Общественной службой новостей. Артистка призналась, что очень уважает своих зрителей, но и желает побыть одна.

«Я люблю иногда побыть никем, то есть выходить в люди в таком образе, чтобы никто не узнал меня. <...> Платок накинула на голову, солнцезащитные очки надела — всё, ты другой человек. Кто там будет в центре Москвы или нашего района присматриваться, Успенская перед ними или нет?» — сказала Успенская.

По словам звезды, она давно нашла свой самый удачный образ, который помогает скрываться от фанатов. Однако рассказывать о нём певица не стала, оставив в секрете.

