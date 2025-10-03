Певица Любовь Успенская получила серьёзную травму
Mash: Любовь Успенская отменила концерты и корпоративы из-за перелома руки
Любовь Успенская. Фото © VK / uspenskaya_official
Певица Любовь Успенская вынужденно отменила свои ближайшие выступления, включая концерт в Екатеринбурге. Причиной послужил перелом руки, пишет телеграм-канал Mash.
Сообщается, что мероприятие было отменено «по техническим причинам». Однако как сообщили сотрудники площадки, истинной причиной стала травма артистки.
Ранее Life.ru сообщал, что после восстановления от полученной травмы — ожога — Филипп Киркоров возвращается на сцену и уже готов рассматривать предложения о выступлениях на новогодних праздниках.
Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.