Регион
3 октября, 05:19

Певица Любовь Успенская получила серьёзную травму

Mash: Любовь Успенская отменила концерты и корпоративы из-за перелома руки

Любовь Успенская. Фото © VK / uspenskaya_official

Любовь Успенская. Фото © VK / uspenskaya_official

Певица Любовь Успенская вынужденно отменила свои ближайшие выступления, включая концерт в Екатеринбурге. Причиной послужил перелом руки, пишет телеграм-канал Mash.

Сообщается, что мероприятие было отменено «по техническим причинам». Однако как сообщили сотрудники площадки, истинной причиной стала травма артистки.

Ранее Life.ru сообщал, что после восстановления от полученной травмы — ожога — Филипп Киркоров возвращается на сцену и уже готов рассматривать предложения о выступлениях на новогодних праздниках.

Мария Любицкая
