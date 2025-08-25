Россияне выбрали «голос лета»

Рэпер Macan, известный также как Андрей Косолапов, завоевал статус главного музыкального исполнителя лета в России. Об этом сообщает «Газета.ru».

Macan. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Артист сохранил лидирующую позицию среди слушателей в возрасте от 14 до 35 лет. Наибольшую популярность летом получили его совместные работы: «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» (feat. Баста), «Здравствуй» (feat. «Три дня дождя») и «Золотые купола» (feat. Брутто).

В тройку лидеров летнего музыкального рейтинга также вошли Баста (Василий Вакуленко) и дуэт Miyagi & Эндшпиль. Среди молодёжи (14-24 лет) в сервисе наиболее часто слушали Macan, ICEGERGERT, madk1d и FRIENDLY THUG 52 NGG. Хитом лета 2025 стала композиция «Наследство» от ICEGERGERT и SKY RAE. Вслед за ней в рейтинге расположились «Кухни» группы «Бонд с кнопкой» и трек «Иордан» от MONA.