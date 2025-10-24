Демонология: За какие грехи отвечают 7 самых ужасных чертей ада из магических гримуаров

Источники наших знаний о демонах в основном происходят из Ветхого Завета или же из гримуаров эпохи Ренессанса. Гримуары довольно часто переписывались, чего нельзя сказать о Ветхом Завете. Да и уничтожались эти книги для волшебников в то время силами Инквизиции, то есть со всем трудолюбием, что есть у католического народа. До нас дошли только два гримуара. Это древний «Малый Ключ Соломона», чей автор неизвестен. И «Псевдомонархия демонов» 1588 года пера голландского алхимика Иоганна Вейера. На их основе выстроим эту подборку и снабдим списком смертных грехов, которые они воплощают.

Верховный демон Сатана* — это гнев

Сатана* — это типа «оуджи»-демон. Движение сатанистов запрещено в РФ. Фото © Wikipedia / Gustave Doré

Именно ему чаще всего говорят: «Изыди!» — ведь этот персонаж является верховным правителем Ада и главным демоном. В Ветхом Завете слово «сатана*» переводится буквально, как «противник», и для древних евреев просто поясняет, что дьявол находится как бы в оппозиции к Богу. Но по гримуарам раннего Нового времени Сатана* — верховный противник Бога, император всея тьмы, клеветник и в принципе не очень симпатичный парень. Он поступил нехорошо, когда стал ссориться с Богом. О примирении речи пока не идёт. Ведь сама суть верховного демона — это бесконечный rage mode, режим ярости, которая не утихает ни на секунду.

Король демонов Люцифер — это гордыня

Чем Люцифер отличается от Сатаны* (движение запрещено в РФ) и почему их часто сливают в один образ? Фото © Wikipedia / Gustave Doré

Этот персонаж в аду не главный. Но всё равно коронован. Его часто путают с Сатаной*, но это совершенно другой демон. У него даже имя римское, а не древнееврейское. Слово «люцифер» с «вульгарной» латыни переводится как «несущий свет». Языческие римляне называли так планету и богиню Венеру. Ещё оно переводится как «утренняя звезда», и это точно слово для планеты. Когда было принято христианство, понятие постепенно стало ассоциироваться с чем-то плохим, нехристианским. Поэтому так стали называть ветхозаветного Сатану*.

А потом поняли, что это совсем не то же самое. Ведь Люцифер — это союзник короля ада. Это предатель! Раньше он был архангелом и служил в Небесном Войске единственному верному Богу. А потом возгордился, решил, что он сам как Бог, хотя его именно Бог и создал. За это Люцифера низвергли в ад, где он находится в вечной мерзлоте, впаян в лёд вместе с другими предателями. Свой ангельский облик Люцифер тоже потерял, теперь у него голова козла. Воплощает как гордыню, так и всевозможные пороки высоких интеллектуалов, наверное, издевательства над нейросетями тоже считаются. И самое главное — Люцифер подчинён верховному демону, несмотря на свою гордыню.

Король демонов Вельзевул — чревоугодие

Вельзевул — относительно нормальный коронованный правитель демонов. Фото © Wikipedia / Louis Le Breton

В мире демонов есть четыре основных короля. Вельзевул — в их числе. Он символизирует чревоугодие. То есть желание вкусно и много поесть. Но это не значит, что вы являетесь приверженцем Вельзевула, если позволяете себе есть что-то, кроме несолёной гречки, которую приготовили в микроволновке. И вообще, отношение Церкви к еде двоякое, особенно если мы имеем в виду католиков. С одной стороны, стоит молиться и поститься. С другой стороны, морить себя голодом нельзя. Вельзевул сталкивает человеческий род с хрупкого баланса в сфере чревоугодия. Из-за него люди стали массово выращивать сахарный тростник и организовали глобальную работорговлю.

Король демонов Асмодей — это похоть

Каждый раз, когда вы заходите на всем известные ресурсы в сети Интернет, вами движет король демонов Асмодей. Фото © Wikipedia / Louis Le Breton

Асмодей известен по ветхозаветному апокрифу. В официальном тексте Пятикнижия его нет. Но есть так называемая «Книга Товита». Видимо, запрещённый первосвященниками и фарисеями текст. Он включается в состав Священной Книги только в православии и католичестве. Там говорят, что Асмодей повелевает 72 легионами демонов в аду. Максимальное число солдат в римском легионе — 12 тысяч. Армия Асмодея состоит из 848 тысяч демонов. Он повелевает похотью, другими плотскими грехами, но — внезапно — ревностью тоже. Потому что надо не только не желать жены ближнего своего, но и не «параноить», что ближний желает вашей.

Король демонов Левиафан — это зависть

Левиафан — один из королей демонов, который отвечает за неприятное чувство зависти. Фото © Wikipedia / Gustave Doré

Последний коронованный демон в этой подборке — Левиафан. Он воплощает зависть. По текстам непонятно, только классическую зависть или более современные её вариации, например ресентимент Фридриха Ницше или «синдром упущенной выгоды» (FOMO), который развивается при просмотре чужих тиктоков, когда невозможно сделать свои. В Ветхом Завете он был только морским чудовищем, возможно, так древние евреи видели китов. А в демонологии он означает, помимо зависти, ещё ересь и сомнения в вере. Логика тут простая: в море есть вода, а вода — это хаос, такой же хаос в веру приносят ереси, поэтому Левиафан такой плохой.

Сильный демон Мамона — это алчность

Мамона не король демонов. Он просто демон. Алчность по отношению к чужой власти будет вечно грызть его. Фото © Wikipedia / Louis Le Breton

Мамона тоже с нами ещё со времён пророка Моисея (в лучшем случае). Этот демон воплощает алчность к богатству. Он чем-то похож на Вельзевула, но и отличий тоже много. Вельзевул заставляет есть еду, а Мамона заставляет зарабатывать деньги. Чем больше — тем лучше. Во времена, когда основы демонологии разрабатывались, еды в Европе было больше, чем денег. Зато в Китае уже вовсю делали бумажную валюту. Стремление к излишнему обогащению — вот что такое Мамона. Правда, в Ветхом Завете он просто воплощал собой богатство. Символ Мамоны нужен был в качестве отрицательного примера, его использовали, чтобы мотивировать верующих иудеев сдавать цдаку. Цдака — это десятая часть дохода, которую все кладут в общую копилку. Она нужна для поддержки малоимущих и выживания в трудные времена. Переводится с иврита, кстати, как «справедливость». Так простой символ материальной обеспеченности превратился в ужасного демона сверхдоходов.

Сильный демон Бельфегор — это лень

Бельфегор тоже не стал королём демонов. Ему, видимо, было лениво. Фото © Wikipedia / Louis Le Breton

В современной психологии всё больше популярен концепт, согласно которому Бельфегор управляет тем, чего не существует. Ленью. Это сложная идея. Когда мы принимаем на веру то, что лени не существует, мы начинаем лучше понимать потребности своего организма. Потому что после 25 лень может оказаться, например, протрузией межпозвоночных дисков. В этот момент нас и настигает Бельфегор. Он показывает, что можно просто опустить руки и ничего не делать. Не выходить из зоны комфорта, не переезжать от родителей в 35... Бельфегор — это не отсутствие энергии. Это отсутствие мотивации. С точки зрения христианства духовная лень гораздо хуже физической. Ведь дух — не тело, он не подвержен износу, поэтому он может развиваться и оставаться активным бесконечно. Молитва — хорошее упражнение для поддержания духа в тонусе.

Кстати, демонолог Иоганн Вейер написал ещё и памфлет De praestigiis daemonum («О трюках демонов»), где доказывал, что ведьмовства не существует, просто дьявольские отродья обманывают женщин. В том числе благодаря тому, что голландский алхимик смог опубликовать такую противоречивую книгу, нас теперь не жгут на кострах за рыжие волосы. Возможно, Асмодей насылает на человечество магнитные бури, но лучшие прогнозы — всегда на Life.ru.