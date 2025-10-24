Губы трескаются от холода, и ничего не помогает: вы сами всё портите своими привычками

Октябрь подходит к концу, и вместе с последними тёплыми днями уходит комфорт для наших губ. Температура опустилась, ветра стали злее, отопление включили на полную — и вот уже губы начинают напоминать пересохшую землю после засухи: трескаются, стягиваются, болят при каждой улыбке. А впереди ещё вся зима! Мы решили разобраться, откуда берётся эта напасть и как с ней бороться, вместе с врачом. Оказывается, всё дело не просто в похолодании, а в целом комплексе факторов, которые превращают вашу улыбку в настоящее поле боя.

Идеальный шторм для ваших губ: когда природа работает против вас

Почему на холоде трескаются губы: объясняет врач. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sun ok

Представьте себе: вы выходите из тёплой квартиры на мороз, ветер бьёт в лицо, а через час возвращаетесь в натопленное помещение с пересушенным воздухом. Потом — снова на улицу, и так несколько раз за день. Ваши губы при этом испытывают настоящий стресс, потому что у них нет нормальной защиты. «Основная причина трещин на губах и их постоянной сухости в период холодов кроется в воздействии низких температур и ветра в сочетании с сухим воздухом отапливаемых помещений. Эти факторы приводят к интенсивному испарению влаги с поверхности кожи: на губах она особенно тонкая и нежная. В ней практически отсутствуют сальные железы, способные создать естественную защитную плёнку», — объясняет врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

Получается, что кожа на губах — это как незащищённая крепость без стен, которая постоянно подвергается атакам с разных сторон. Мороз сушит снаружи, батареи сушат внутри, и бедным губам просто некуда деться. Влага испаряется моментально, кожа стягивается, теряет эластичность. И вот вы уже боитесь широко улыбнуться или откусить яблоко, потому что знаете: будет больно. Трещина обязательно даст о себе знать.

Почему облизывание губ — ваш главный враг зимой

Казалось бы, логика простая: губы сухие, значит, нужно их увлажнить. И мы автоматически, даже не задумываясь, проводим языком по пересохшим губам. Стало легче? На секунду. А потом ещё хуже, чем было. Это как пить морскую воду во время жажды: кажется, что помогает, а на самом деле только усугубляет проблему. Слюна действительно на мгновение создаёт ощущение влажности, но испаряется она моментально, особенно на холоде. И забирает с собой ещё больше влаги из кожи. Получается замкнутый круг: облизнули — стало хуже, облизнули ещё раз — стало ещё хуже. И так до тех пор, пока губы не превращаются в кровоточащие трещины.

Врач предупреждает: «Усугубляет ситуацию привычка облизывать губы: слюна, быстро испаряясь, вызывает ещё большее обезвоживание кожи губ. Для профилактики этой проблемы полезно использовать увлажнители воздуха в помещении, а на улице — специальные бальзамы с воском или ланолином». Так что, если поймали себя на этой привычке, срочно останавливайтесь. Лучше носите с собой гигиеническую помаду и доставайте её каждый раз, когда хочется облизнуть губы.

Спасительные ингредиенты: что должно быть в вашем бальзаме

Как защитить губы от мороза и ветра: советы эксперта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Arturs Budkevics

Не все средства для губ одинаково полезны, особенно когда речь идёт о серьёзных повреждениях. Обычный блеск или тонирующий бальзам тут не помощники. Нужна тяжёлая артиллерия: средства с настоящими лечебными компонентами. Ищите на этикетках пантенол, который работает как скорая помощь для повреждённой кожи. Глицерин удерживает влагу, не давая ей испаряться. Масло ши создаёт защитную плёнку и питает. Витамины А и Е запускают процессы восстановления на клеточном уровне. Хороший бальзам должен быть плотным, почти как мазь, а не жидким и скользким. Наносить его нужно щедро и часто: перед выходом на улицу, после еды, перед сном. Особенно важен вечерний ритуал, когда вы наносите толстый слой бальзама на ночь. Пока вы спите, кожа активно восстанавливается, и к утру губы уже чувствуют себя намного лучше.

Враги в косметичке: от чего стоит отказаться

Когда губы уже потрескались и болят, многие девушки совершают одну и ту же ошибку: пытаются замаскировать проблему плотной помадой. Логика понятна: кому хочется ходить с воспалёнными губами? Но плотные декоративные помады с насыщенными пигментами только усугубляют ситуацию. Они создают непроницаемую плёнку, под которой кожа не может нормально дышать и восстанавливаться. К тому же многие стойкие помады содержат подсушивающие компоненты, которые ещё больше обезвоживают и без того страдающую кожу.

Если совсем невмоготу без цвета, выбирайте лёгкие оттеночные бальзамы с ухаживающими компонентами. Они дадут лёгкий намёк на цвет, но при этом будут лечить, а не калечить. А лучше дайте губам отдохнуть от всей косметики хотя бы на неделю. Пусть восстановятся полностью, а потом уже можете возвращаться к любимым оттенкам.

Профилактика: как не доводить до трещин

Сухие губы осенью и зимой: что делать и как предотвратить проблему. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lelynena

Гораздо проще предотвратить проблему, чем потом её лечить. Это банально, но работает. Первое правило зимнего ухода за губами: всегда носите с собой бальзам и не ленитесь им пользоваться. Выходите на улицу? Нанесите за пятнадцать минут до выхода, чтобы средство успело впитаться. Вернулись домой? Снова нанесите, потому что сухой воздух квартиры тоже не подарок. Второй важный момент: увлажняйте воздух в помещении. Купите увлажнитель или хотя бы поставьте на батареи ёмкости с водой. Это поможет не только губам, но и коже лица, и слизистым носа. Третье: пейте достаточно воды. Увлажнение должно идти изнутри тоже. И последнее: следите за составом средств. Выбирайте бальзамы с натуральными маслами и восками, избегайте спиртов и агрессивных отдушек.