Нумерология: одна вещь, от которой нужно отказаться по дате рождения, чтобы изменить жизнь

Вы когда-нибудь задумывались, почему одним людям счастье даётся легко, а другие годами бьются о невидимую стену? Нумерологи уверены — дело в том, что мы цепляемся за разрушительные привычки, которые заложены в нас датой рождения. Мы изучили древнюю науку о числах и выяснили: каждому из нас нужно избавиться от чего-то своего, уникального. Готовы узнать, что мешает именно вам?

Как рассчитать своё число

Нумерология и счастье: что мешает каждому числу быть счастливым. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dzhulbee

Для начала нужно понять, какое число управляет вашей судьбой. Возьмите свою дату рождения — только день и месяц, год не понадобится. Сложите все цифры между собой и приведите результат к однозначному числу от 1 до 9. Например, если вы родились 23 мая, считаем так: 2 + 3 + 0 + 5 = 10, затем 1 + 0 = 1. Ваше число — единица. Просто? Теперь находите своё число в списке ниже и готовьтесь к откровениям.

Число 1 — откажитесь от контроля над всем и вся

Вы из тех, кто всегда знает, как правильно, и готов объяснить это каждому встречному? Поздравляем, вы — единица! Ваша главная проблема — маниакальное стремление всё контролировать и делать по-своему. Вы хотите быть лидером в отношениях, на работе, даже когда решаете, куда пойти поужинать с друзьями. Импульсивность тоже ваш конёк: сначала делаете, потом думаете. Но жизнь не терпит диктаторов! Пока вы пытаетесь управлять каждой мелочью, счастье ускользает между пальцев. Научитесь доверять другим, прислушиваться к чужому мнению и не бросаться в омут с головой при каждой новой идее. Мир не рухнет, если кто-то другой примет решение за ужином. Проверено!

Число 2 — перестаньте жертвовать собой ради других

Двойки — это люди, для которых отношения важнее всего на свете. Вы готовы разорваться на части, лишь бы всем было хорошо. Мама недовольна? Бросаете свои планы и несётесь помогать. Партнёр хмурится? Немедленно ищете, в чём виноваты. Подруга попросила об одолжении в третий раз за неделю? Конечно же, не откажете! Знакомо? Проблема в том, что вы забываете о себе. Растворяетесь в других людях так сильно, что теряете собственные границы. А потом удивляетесь, почему накопились обида и опустошение. Счастье начинается с уважения к себе! Поймите, забота о своих потребностях не эгоизм, а необходимость. Нельзя наполнить чужие стаканы из пустого кувшина. Научитесь говорить «нет» без чувства вины, и увидите, как жизнь заиграет новыми красками.

Число 3 — бросьте распыляться на тысячу дел одновременно

Тройки похожи на фейерверк: яркие, искрящиеся, но быстро гаснущие. У вас миллион идей, проектов и планов. Сегодня хотите открыть своё дело, завтра — научиться рисовать, послезавтра — записаться на курсы итальянского. Энтузиазма хоть отбавляй! Но вот беда, ни одно начинание не доводите до конца. Перескакиваете с одного на другое, как бабочка с цветка на цветок. В итоге имеете кучу незавершённых проектов и смутное чувство неудовлетворённости. Хотите стать счастливыми? Научитесь фокусироваться на чём-то одном. Выберите главную цель и идите к ней, даже когда появляется что-то более блестящее и новенькое. Глубина важнее широты! Доведите хотя бы один проект до конца — и почувствуете настоящее удовлетворение, которого так не хватало.

Число 4 — избавьтесь от страха перемен и упрямства

Четвёрки — это скалы в бушующем море. Стабильные, надёжные, предсказуемые. Вы любите порядок, планы и чёткие правила. Перемены пугают вас до дрожи в коленках. Новая работа? Ни за что, на старой хоть знаете, чего ожидать. Переезд в другой город? Слишком рискованно. Даже смена привычного маршрута до магазина вызывает дискомфорт. Плюс к этому вы невероятно упрямы: если уж решили, что правы, переубедить вас невозможно. Но жизнь — это движение! Цепляясь за старое и знакомое, вы лишаете себя новых возможностей и впечатлений. Счастье часто прячется именно там, куда страшно заглянуть. Учитесь гибкости, пробуйте новое и признавайте, что иногда ошибаетесь. Мир гораздо интереснее, чем кажется из зоны комфорта!

Число 5 — откажитесь от вечной погони за новизной

Как стать счастливым по дате рождения: советы нумерологов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Libre

Пятёрки — полная противоположность четвёркам. Вы живёте как на американских горках: сегодня тут, завтра там, послезавтра вообще непонятно где. Свобода для вас — высшая ценность, а рутина — худший кошмар. Вы обожаете всё новое, яркое, необычное. Проблема в том, что постоянная погоня за впечатлениями не даёт остановиться и насладиться тем, что уже есть. Отношения надоедают через полгода, работа — через год, увлечения меняются как перчатки. Вы боитесь привязанностей, потому что они ограничивают свободу. Но вечный бег по кругу рано или поздно выматывает. Счастье требует глубины, а не только ширины! Попробуйте остановиться хотя бы ненадолго. Дайте шанс людям и делам стать по-настоящему важными. Иногда самые ценные открытия случаются не в путешествиях, а в спокойной стабильности.

Число 6 — перестаньте быть перфекционистом

Шестёрки хотят, чтобы всё было идеально. Дом — как с обложки журнала, отношения — как в кино, работа — безупречная. Вы готовы переделывать одно и то же десять раз, лишь бы достичь совершенства. Требовательны не только к себе, но и к окружающим. Муж не так загрузил посудомойку? Катастрофа! Коллега опоздал на пять минут? Непрофессионализм! Дети не убрали игрушки с первого раза? Кошмар! Знаете, в чём проблема? Идеала не существует. Пока вы стремитесь к нему, жизнь проходит мимо. Вы так заняты поиском недостатков, что не замечаете прекрасного вокруг. Плюс постоянное напряжение от недостижимых стандартов истощает и вас, и близких. Хотите стать счастливыми? Примите несовершенство! Научитесь видеть красоту в неидеальном, ценить усилия важнее результата. Жизнь — это не глянцевая картинка, а живой процесс со всеми его шероховатостями.

Число 7 — избавьтесь от изоляции и недоверия

Семёрки — философы и мыслители. Вам комфортнее в собственной голове, чем в шумной компании. Вы анализируете всё и всех, ищете глубинный смысл в каждой мелочи. Доверяете людям с трудом. Сначала проверите, перепроверите, а потом ещё подумаете. Эмоциональную близость воспринимаете как угрозу независимости. В итоге живёте в добровольной изоляции, окружённые невидимыми стенами. Друзей мало, отношения поверхностные, а внутри растёт чувство одиночества. Но человек — существо социальное! Счастье невозможно в вакууме. Да, открываться страшно, да, можно ошибиться в людях. Но только через настоящую близость приходит настоящая радость. Попробуйте довериться кому-то по-настоящему. Поделитесь тем, что обычно держите в себе. Выйдите из башни из слоновой кости — там, внизу, вас ждут живые люди с тёплыми сердцами.

Число 8 — откажитесь от одержимости материальным успехом

Восьмёрки рождены для достижений. Вы амбициозны, целеустремлённы и готовы работать до упора ради успеха. Деньги, карьера, статус — вот что имеет значение. Вы мерите свою ценность цифрами на банковском счёте и должностью в визитке. Работаете по 12 часов в день, жертвуете здоровьем, отношениями, отдыхом. Всё ради того, чтобы быть на вершине. Но вот что интересно: когда достигаете очередной цели, счастье почему-то не наступает. Потому что оно было не там. Материальный успех — это хорошо, но он не заменит тёплых объятий, искреннего смеха и простых радостей жизни. Остановитесь в бешеной гонке! Посмотрите по сторонам — там ваша семья, которую вы почти не видите, друзья, с которыми давно не общались, закаты, которые не замечаете. Научитесь ценить нематериальное. Баланс между работой и жизнью — вот ключ к настоящему счастью.

Число 9 — перестаньте растворяться в чужих проблемах

Нумерология счастья: разрушительные привычки по дате рождения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Libre

Девятки — самые эмпатичные из всех чисел. Вы чувствуете чужую боль как свою собственную и не можете пройти мимо. Бездомный котёнок? Заберёте домой. Коллега в депрессии? Будете выслушивать часами. Незнакомец в автобусе выглядит расстроенным? Попытаетесь утешить. Ваше сердце огромно, но есть проблема: забывая о себе, вы тонете в чужих эмоциях. Ставите счастье других выше собственного, не умеете говорить «нет», не замечаете, когда вас используют. В итоге эмоционально истощаетесь и выгораете. Помните, нельзя помочь всем! Ваша доброта прекрасна, но нуждается в границах. Научитесь сначала заботиться о себе, а потом о других. Это не эгоизм, а здравый смысл. Вы не можете спасти весь мир, и это нормально. Выбирайте, кому действительно помогать, а где нужно сказать: «Извини, но я не могу».