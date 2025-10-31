Эзотерик перечислила самые благоприятные и неблагоприятные дни ноября

Ноябрь 2025 года предложит разнонаправленные энергетические тенденции, требующие взвешенного подхода к планированию деятельности. Астрологическая карта месяца включает суперлуние, ретроградное движение Меркурия и микролуние, что создаёт сложную динамику периодов активности и спадов. Наиболее благоприятными периодами станут начало и конец месяца, уверена эзотерик Аделина Панина.

По её словам, 1 ноября финал растущей Луны создаст условия для старта перспективных проектов и важных переговоров. 4 ноября усилит финансовую интуицию, способствуя успешным сделкам и партнёрским соглашениям. Суперлуние 5 ноября в Тельце акцентирует вопросы ресурсов и ценностей, предоставив возможность для переоценки приоритетов.

Середина месяца потребует повышенной внимательности. С 9 по 14 ноября ретроградный Меркурий в Стрельце может спровоцировать коммуникационные сбои и технические неполадки, особенно 12 ноября, когда возрастёт вероятность конфликтов на почве идеологических разногласий. В энергетический спад 13-14 ноября лучше сосредоточиться на текущих задачах вместо инициации новых процессов.

Критический период наступит 19-20 ноября, когда микролуние в Скорпионе совпадёт с возвращением Меркурия в этот знак, усиливая психологическую напряжённость. Эти дни целесообразно посвятить анализу и завершению незавершённых дел. Завершится месяц гармонично: 22 ноября переход Солнца в Стрельца создаст условия для расширения горизонтов, а 30 ноября станет оптимальным временем для подведения итогов и планирования, подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

