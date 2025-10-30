Календарь огородника и садовода на ноябрь 2025: Когда благоприятные дни для уборки урожая Оглавление Особенности работ в ноябре 2025 по лунному календарю садовода Фазы луны в ноябре 2025 года Благоприятные дни для работ по лунному календарю садовода и огородника Неблагоприятные дни по лунному календарю садовода и огородника на ноябрь Работы в саду в ноябре по лунному календарю 2025 Укрытие растений Защита, обрезка и обработка деревьев Уборка и мульчирование почвы Работы в огороде в ноябре 2025 по лунному календарю Сбор урожая — что делать с излишками в ноябре 2025 Народные приметы на ноябрь 2025 Удачные и неудачные дни для работ в саду и огороде в ноябре по лунному календарю. Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 года... Это реально? Или ничего не сеять? Ликбез по работам на даче с лунным календарём и народные приметы для огородников — в материале Life.ru. 30 октября, 14:00 Календарь огородника на ноябрь — что делать на даче, как по лунным фазам собирать урожай и готовить сад к зиме. Обложка © ChatGPT

Сажать или не сажать, вот в чём вопрос. На него может ответить лунный календарь огородника на ноябрь 2025. Потому что только высшие силы могут помочь нам с садовыми работами за месяц до зимы. Впрочем, не стоит недооценивать мощь человеческих мускулов и человеческого разума. В материале распишем лунный календарь на ноябрь — что ждёт садовода и огородника в 11-й месяц года и как себя вести на даче либо в частном загородном доме.

Особенности работ в ноябре 2025 по лунному календарю садовода

Календарь садовода и огородника на ноябрь 2025 — сбор урожая, посев, приметы, влияние луны и план работ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klimek Pavol

План работ на даче на ноябрь 2025 всё ещё обширный, особенно если вам приходится справляться вдвоём или в одиночку. То же касается и деревенских домов с участками. Летом мы прокармливаемся своими силами, а в ноябре стараемся, чтобы растения пережили зиму и смогли плодоносить следующим августом (или сентябрём). Поэтому сажать по лунному календарю садовода и огородника нужно по минимуму и только озимые — культуры, которые созревают под снегом. А основной план работ должен быть посвящён уходу за участком.

Фазы луны в ноябре 2025 года

Лунный календарь огородников — ноябрь. Какие фазы Луны когда будут в 2025 году. Фото © Karib9698

По лунному календарю в ноябре 2025 года нас ждут разные фазы спутника Земли. С 1 по 4 ноября — растущая Луна. Пятого ноября случится полнолуние. Начиная с 6 и до 19 ноября нас ждёт убывающая Луна. Новолуние будет 20 ноября. Потом, с 21 по 30 ноября, Луна станет растущей, второй раз за месяц. Полнолуние состоится в знаке зодиака Телец, а новолуние будет в знаках зодиака Скорпион и Стрелец. Знак зодиака Телец по гороскопу садовода — плодородный. А вот знаки зодиака Скорпион и Стрелец — малопродуктивные. И вообще, в новолуние лучше в саду не работать.

Благоприятные дни для работ по лунному календарю садовода и огородника

Календарь огородника на ноябрь — план работ на благоприятные дни, что именно можно делать. Инфографика © Life.ru

Как мы видим на этой инфографике, по лунному календарю садовода и огородника на ноябрь 2025 года для разных работ есть разные благоприятные дни. Общие, самые благоприятные даты — это 5 и 25 ноября. Но не всегда в эти дни можно делать всё подряд. Итак, для укрытия растений на зиму подойдут: 1, 2, 5, 6, 9, 13, 23, 24 и 25-е числа.

Для защиты деревьев (например, беления стволов): 1, 2, 4, 6, 9, 13, 23 и 24-е.

Ветки мы обрезаем: 4, 5, 6, 9, 13, 23, 24 и 25-го числа.

Обрабатываем деревья от паразитов: 13, 23, 24, 26, 27, 29 и 30 ноября.

Уборка и мульчирование — это 1, 2, 4, 5, 9, 27, 29 и 30 ноября.

Неблагоприятные дни по лунному календарю садовода и огородника на ноябрь

Есть несколько дат, которые по лунному календарю огородников в ноябре будут неблагоприятны для работы, любой. Если она связана с дачей или придомовым участком. Неважно, что у вас — деревья, овощи, цветы, сад, огород... И даже если вы настолько смелые, что занимаетесь посевами на зиму, всё равно в эти дни лучше на участке не трудиться. Это 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 ноября. Увы.

Работы в саду в ноябре по лунному календарю 2025

Какие работы в саду нужно проводить по лунному календарю садовода и огородника в ноябре 2025 года. Фото © ТАСС / Александр Казаков

Тем временем в ноябре ещё остался нормальный такой объём садовых работ, которые необходимо выполнить. Это уход за участком и подготовка растений в саду к «зимней спячке». Кратко расскажем о каждом типе работ, что надо делать, как это надо делать, какие инструменты использовать, можно ли обойтись поручными материалами, есть ли лайфхаки.

Укрытие растений

По календарю садовода вы просто обязаны укрыть ваши растения на зиму. Подойдут геотекстиль, мешковина или лапник. Геотекстиль — это рабочая синтетика, её применяют даже в медицине, значит, вариант для богатых. Мешковина — дёшево и сердито, но свою работу делает. Можно покупать её рулонами, можно шить из неё укрытия. Кстати, для небольших цветочных кустиков продаются специальные чехлы из холодостойкого материала. В общем, это для широких масс. А лапник — укрытие настоящих сибиряков. Он бесплатный. По крайней мере, можно набрать ветки хвойных деревьев, елей, пихт и сосен в лесу и не потратить ни копейки. А можно и купить. Его называют «колючим одеялом». Выбирайте, что нравится!

Защита, обрезка и обработка деревьев

Молодые деревья в ноябре надо защитить от грызунов и морозобоин. Для этого мы белим их стволы. А ещё можно обмотать деревце мешковиной, геотекстилем или толстой бумагой. В принципе, лапник тоже может подойти. По календарю садовода деревьям нужно обрезать старые, сухие и больные ветки именно в ноябре, если в октябре не успели. Ну и финальный штрих — профилактическая обработка специальными составами от паразитов.

Уборка и мульчирование почвы

По календарю садовода и огородника на ноябрь 2025 года почва тоже нуждается в уходе. Нужно убрать опавшие листья, ветки, прочий мусор. А на его место положить кое-что другое, уже очень, очень сильно разложившееся. Мы имеем в виду компост, перегной (из тех же листьев) и торф, если вы любите роскошь. Растениям подходит для мульчи всё из перечисленного.

Работы в огороде в ноябре 2025 по лунному календарю

Календарь огородника на ноябрь 2025 — какие работы нужно проделать, чтобы в следующем году снова собрать урожай? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrea C. Miller

Для огородника лунный календарь на ноябрь 2025 года тоже приготовил обширный фронт работ. Требуется убрать ботву и сорняки, положить это дело в компост. Потом перекопать грядки — это убьёт вредителей и подготовит почву к зиме. Далее вносим в почву удобрения, чтобы земля ими хорошо пропиталась к весне. Для снижения кислотности подойдёт доломитовая мука. Обработайте почву от вредителей. А иногда в ноябре даже высеивают в открытый грунт семена холодостойких растений, например, морковь, петрушку или укроп.

Сбор урожая — что делать с излишками в ноябре 2025

Сбор урожая в ноябре 2025 — как поступить с излишками по календарю садовода и огородника. Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kolesnikov

К 1 ноября по календарю огородника и садовода весь урожай уже должен быть собран. Температура уже низкая, если какие-то плоды остались, они переморожены. Но хороший огородник такого не допустит. У него дома лежат стройными рядами кабачки, тыквы, яблоки, патиссоны, томаты, огурцы, морковь, перец, картофель, капуста... В общем, всё на свете! Что делать с излишками — хороший вопрос, и у Life.ru есть на него ответ. Можно приготовить кабачковую икру по ГОСТу. Можно консервировать овощи, но с осторожностью — там может завестись ботулизм. А ещё есть элегантное решение — заморозка.

Народные приметы на ноябрь 2025

Календарь садовода и огородника на 2025-й ноябрь от Рождества Христова — это, конечно, хорошо, но что насчёт народных примет? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Lebedinskaia

Давайте будем честными: среди наших предков до 65 доживали единицы. Костлявая маячила за поворотом всегда, а выживание зависело от факторов, которыми было невозможно управлять. Зато можно было контролировать себя и следить за природой. Именно этим и занималось «коллективное сознание» наших предков-славян. И вот какие приметы они заметили на ноябрь. Морозный ноябрь — к суровой зиме.

Много снега в ноябре — весной будет шикарный урожай хлеба.

Деревья в ноябре цветут — будет мягкая зима.

Малиновая заря в ноябре — к сильному ветру, может, даже шторму.

Сухой и бесснежный ноябрь — это катастрофа. Урожай будет маленький.

План работ на ноябрь 2025 года по лунному календарю садовода и огородника теперь у нас есть! Не забудьте укрыть растения от морозов. Можно специально набрать в лесу лапник. Потом обработайте, защитите и обрежьте деревья, замульчируйте почву, перекопайте грядки, избавьтесь от лишней ботвы... И от сорняков тоже.

