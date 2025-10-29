Чем опасно подкармливать голубей во дворах и какие опасные заболевания переносят летучие «крысы»

Во многих странах мира власти активно борются с чрезмерным ростом популяции голубей, ведь эти птицы не только портят фасады зданий, но и нередко становятся источником антисанитарии. Самый распространённый способ борьбы — строгий запрет на кормление. За «благое дело» в некоторых странах можно получить не благодарность, а крупный штраф или даже тюремный срок. Так, в Гонконге нарушителей могут приговорить к году заключения. Чтобы отпугнуть птиц от архитектурных памятников, власти крупных городов устанавливают звуковые и световые устройства, натягивают защитные сетки и шипы, мешающие голубям садиться.

В Испании за кормление голубей можно получить штраф до 20 тысяч евро, хотя многое зависит от региона. Исключение сделали в Барселоне, где традиция подкармливать птиц на площади Каталонии существовала десятилетиями и стала туристической достопримечательностью. Однако теперь кормить пернатых разрешено только специальным составом — он содержит добавки, снижающие способность голубей к размножению.

А какое наказание есть в России для граждан, любящих плодить голубей во дворе

Штрафы России для граждан, любящих плодить голубей во дворе. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин, в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что в России бороться с «бабушками, кормящими голубей» по закону почти невозможно. «Нет специальных норм, запрещающих подкормку птиц. Теоретически возможно привлечь человека к ответственности за нарушение санитарных норм, но практики такой нет», — объяснил эксперт.

По словам юриста, сейчас отсутствует даже структура, которая могла бы контролировать подобные случаи: «Нет органа, уполномоченного проводить административные расследования по подобным вопросам; нет уполномоченных сотрудников, которые бы этим занимались; нет практики контроля и исполнения». Эксперт добавил, что в будущем теоретически та же структура могла бы заниматься и вопросами подкормки птиц: «В случае с кормлением голубей теоретически тот же орган может проводить административное производство. Но чтобы это случилось, должна существовать такая практика».

Таким образом, хотя во многих странах кормление голубей давно считается нарушением и регулируется законом, в России пока всё остаётся на совести граждан — и на терпении соседей, которым приходится мириться с пернатыми «гостями».

Какие опасные заболевания переносят голуби

Летающие «крысы»: чем опасны голуби и какие опасные заболевания переносят. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hanna Borysenko

Голуби, несмотря на кажущуюся безобидность, нередко становятся переносчиками опасных инфекций. Эти городские птицы могут распространять орнитоз, сальмонеллёз, токсоплазмоз, гистоплазмоз, криптококкоз и целый ряд других заболеваний, которые передаются человеку воздушно-капельным или контактным путём. Особенно опасна пыль, поднимающаяся с их помёта — именно в ней скапливаются споры грибков и бактерий, способные вызывать тяжёлые поражения дыхательных путей и даже сепсис.

Разбрасывание хлеба и круп в общественных местах создаёт благоприятную среду для размножения не только самих голубей, но и других нежелательных «жильцов». Остатки пищи быстро загнивают, повышая уровень антисанитарии, а крошки привлекают крыс и мышей, которые начинают активно обживать двор или сквер, где их регулярно «кормят».

Почему нельзя кормить голубей во дворе дома? Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Проблема в том, что голубиные стаи образуют устойчивые очаги загрязнения: на подоконниках, памятниках и лавочках остаются следы жизнедеятельности, которые не только портят внешний вид, но и несут реальную угрозу здоровью человека. По данным санитарных врачей, концентрация опасных микроорганизмов в местах массового скопления голубей может превышать норму в десятки раз.