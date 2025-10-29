Что ели на ужин в обычных советских семьях: 5 простых, но таких вкусных рецептов из СССР

Макароны по-флотски: когда до зарплаты ещё неделя, а кормить семью надо сегодня

Картошка с тушёнкой: когда гости нагрянули внезапно, а в холодильнике пусто

Гречка с подливой: когда хочется чего-то простого, но безумно вкусного

Котлеты с пюре: классика жанра, которую не испортить

Жареная картошка с луком: когда времени нет, а есть хочется прямо сейчас