Что ели на ужин в обычных советских семьях: 5 простых, но таких вкусных рецептов из СССР
От макарон по-флотски до жареной картошки с луком. Life.ru собрал пять рецептов советских ужинов, которые до сих пор готовят миллионы семей.
Что ели на ужин в советских семьях: 5 простых рецептов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко
Забудьте про сложносочинённые авторские блюда и полуночные бдения у плиты. В советских семьях ужин готовили быстро, из того, что было, и при этом умудрялись накормить всю семью так, что за уши не оттащить. Никаких экзотических ингредиентов, дорогущих специй и вычурных подач — только честная домашняя еда, которая пахнет детством и бабушкиной кухней. Мы собрали пять рецептов блюд, которые были на столе практически в каждой советской квартире. Их до сих пор готовят миллионы людей, потому что они работают: сытно, вкусно, быстро и из самых простых продуктов.
Макароны по-флотски: когда до зарплаты ещё неделя, а кормить семью надо сегодня
Советские рецепты ужинов: макароны по-флотски и другие блюда. Фото © ТАСС / Владимир Медведев
Помните, как мама доставала из холодильника остатки вчерашнего фарша, ставила кастрюлю с водой и через полчаса на столе дымилась тарелка с макаронами по-флотски? Это блюдо спасало советские семьи в конце месяца, когда денег оставалось в обрез, а холодильник зиял пустотой. Никаких изысков, только макароны, фарш, лук и капелька масла. Но как же это было вкусно!
Список ингредиентов
- Макароны (рожки, перья или спагетти) — 400 г;
- Фарш говяжий или свино-говяжий — 400 г;
- Лук репчатый — 2 средние головки;
- Масло растительное — 3 ст. л.;
- Соль — по вкусу;
- Перец чёрный молотый — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Поставьте большую кастрюлю с подсоленной водой на сильный огонь и доведите до кипения.
- Пока вода закипает, мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавьте к луку фарш, разомните его вилкой или лопаткой, чтобы не было комков.
- Жарьте фарш на среднем огне, постоянно помешивая, до полной готовности (примерно 15 минут).
- Посолите и поперчите фарш по вкусу.
- Когда вода закипит, забросьте макароны и варите до готовности согласно инструкции на упаковке.
- Откиньте готовые макароны на дуршлаг, но не промывайте их — пусть сохранят крахмалистую плёнку.
- Верните макароны в кастрюлю, добавьте обжаренный фарш с луком и тщательно перемешайте.
- Накройте крышкой и дайте постоять пару минут, чтобы вкусы соединились.
- Подавайте горячими, по желанию посыпав свежей зеленью.
Картошка с тушёнкой: когда гости нагрянули внезапно, а в холодильнике пусто
Простые и вкусные блюда из СССР: 5 рецептов на ужин. Фото © ТАСС / Семён Майстерман
Если в советском доме была банка тушёнки, значит, семья не пропадёт. Этот волшебный продукт превращал обычную картошку в пир на весь мир. Открываешь консервы — а там плотное мясо в собственном соку, которое так и просится на сковородку. Картошка с тушёнкой готовилась в каждой семье по-своему: кто-то добавлял морковь, кто-то — томатную пасту, а кто-то просто тушил всё вместе до мягкости. Никакие ресторанные изыски и рядом не стояли с этим честным домашним ужином, где каждый кусочек пропитан заботой и теплом.
Список ингредиентов
- Картофель — 1 кг;
- Тушёнка говяжья — 1 банка (350–400 г);
- Лук репчатый — 2 головки;
- Морковь — 1 крупная;
- Томатная паста — 2 ст. л.;
- Вода — 200 мл;
- Масло растительное — 2 ст. л.;
- Лавровый лист — 2 шт.;
- Соль, перец — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Очистите и нарежьте картофель средними кубиками.
- Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке.
- Разогрейте сковороду или казан с растительным маслом.
- Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте ещё 3–4 минуты.
- Откройте банку тушёнки, снимите верхний слой жира (его тоже можно добавить в блюдо для аромата).
- Выложите тушёнку к овощам, разомните вилкой и обжарьте 2–3 минуты.
- Добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте минуту.
- Выложите нарезанный картофель, перемешайте с мясом и овощами.
- Залейте водой так, чтобы она почти покрывала картофель.
- Добавьте лавровый лист, посолите, поперчите и доведите до кипения.
- Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 30–35 минут до мягкости картофеля.
- За 5 минут до готовности попробуйте на соль и при необходимости досолите.
Гречка с подливой: когда хочется чего-то простого, но безумно вкусного
Советская кухня: рецепты домашних ужинов с пошаговым описанием. Фото © ТАСС / Марионас Баранаускас
Советский человек мог есть гречку хоть каждый день и не жаловаться. А всё потому, что к ней делали такую подливу, что пальчики оближешь! Мясную, грибную, с луком и морковкой — вариантов было множество, но суть одна: густой ароматный соус, который превращает рассыпчатую кашу в настоящее блюдо. Ложка за ложкой, и тарелка пустеет со скоростью света.
Список ингредиентов
- Гречка — 2 стакана;
- Вода для гречки — 4 стакана;
- Фарш или мелко нарезанное мясо — 300 г;
- Лук репчатый — 2 головки;
- Морковь — 1 шт.;
- Томатная паста — 3 ст. л.;
- Мука — 1 ст. л.;
- Вода для подливы — 300 мл;
- Масло растительное — 3 ст. л.;
- Соль, перец, лавровый лист — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Промойте гречку под проточной водой до прозрачности.
- Залейте гречку холодной подсоленной водой в соотношении 1:2 и поставьте на сильный огонь.
- Когда вода закипит, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 20 минут, не открывая.
- Пока варится гречка, приготовьте подливу: мелко нарежьте лук и морковь.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте лук до золотистого цвета.
- Добавьте морковь и жарьте ещё 3 минуты.
- Выложите фарш или мясо, обжарьте до готовности, разбивая комочки.
- Добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте минуту.
- Посыпьте мукой, быстро перемешайте, чтобы не было комков.
- Влейте воду, добавьте соль, перец, лавровый лист и перемешайте.
- Доведите до кипения, убавьте огонь и томите подливу 10–15 минут до загустения.
- Готовую гречку выложите на тарелки, сверху полейте горячей подливой.
Котлеты с пюре: классика жанра, которую не испортить
Как готовили ужин в СССР: 5 проверенных рецептов. Фото © ТАСС / Семён Майстерман
Когда говорят «советский ужин», в голове сразу всплывает картинка: гора пышного картофельного пюре и рядом две румяные котлетки. Масло тает, растекается золотыми ручейками — красота! А котлета рядом — горячая, с хрустящей корочкой снаружи и нежнейшей серединкой внутри. Макаешь кусочек в пюре и понимаешь: вот оно, счастье. Простое, понятное, домашнее.
Список ингредиентов
Для котлет:
- Фарш мясной (смешанный) — 600 г;
- Белый хлеб — 3 ломтика;
- Молоко — 100 мл;
- Лук репчатый — 1 крупная головка;
- Яйцо — 1 шт.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Соль, перец — по вкусу;
- Панировочные сухари — для обваливания;
- Масло растительное — для жарки.
Для пюре:
- Картофель — 1 кг;
- Молоко — 150 мл;
- Сливочное масло — 50 г;
- Соль — по вкусу.
Пошаговый рецепт котлет:
- Замочите хлеб в молоке на 10 минут, затем отожмите.
- Лук и чеснок мелко нарежьте или пропустите через мясорубку.
- Смешайте фарш, размоченный хлеб, лук, чеснок и яйцо.
- Посолите, поперчите и хорошо вымешайте руками 5–7 минут.
- Сформируйте котлеты овальной формы, слегка приплюснутые.
- Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях.
- Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.
- Выложите котлеты и жарьте по 5–7 минут с каждой стороны до румяной корочки.
- Накройте крышкой и держите на слабом огне ещё 5 минут до полной готовности.
Пошаговый рецепт пюре:
- Очистите картофель и нарежьте крупными кусками.
- Залейте холодной подсоленной водой и поставьте на огонь.
- Варите после закипания 20–25 минут до мягкости.
- Слейте воду, оставив немного на дне кастрюли.
- Разомните картофель толкушкой до однородности.
- Подогрейте молоко, но не кипятите.
- Добавьте в пюре горячее молоко и сливочное масло.
- Взбивайте толкушкой до воздушной консистенции.
- Попробуйте на соль и при необходимости досолите.
Жареная картошка с луком: когда времени нет, а есть хочется прямо сейчас
Рецепты советских времён для быстрого и вкусного ужина. Фото © ТАСС / Леонид Свердлов
Самое быстрое, самое простое и при этом одно из самых любимых блюд в советских семьях. Жареная картошка с луком не требует особых кулинарных талантов, зато требует терпения: картошку надо жарить не торопясь, чтобы она покрылась золотистой хрустящей корочкой. Лук добавляли в конце, чтобы он не сгорел и отдал блюду свой сладковатый аромат. А некоторые хозяйки жарили лук отдельно и добавляли к готовой картошке, тогда он получался особенно мягким и ароматным. Никаких лишних телодвижений, а результат — объедение.
Список ингредиентов
- Картофель — 1 кг;
- Лук репчатый — 2 крупные головки;
- Масло растительное — 100 мл;
- Соль — по вкусу;
- Перец чёрный молотый — по вкусу;
- Укроп свежий — для подачи.
Пошаговый рецепт:
- Очистите картофель и нарежьте тонкими ломтиками или брусочками.
- Промойте нарезанный картофель холодной водой, чтобы смыть лишний крахмал.
- Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде, затем промокните полотенцем.
- Нарежьте лук полукольцами или четвертькольцами.
- Разогрейте большую сковороду с высокими бортами на среднем огне.
- Налейте растительное масло и дайте ему хорошо прогреться.
- Выложите картофель в один слой (если сковорода маленькая, жарьте партиями).
- Жарьте 7–10 минут, не мешая, пока не появится золотистая корочка.
- Переверните картофель лопаткой и жарьте с другой стороны ещё 7–10 минут.
- Когда картофель почти готов, добавьте лук, перемешайте и жарьте ещё 5 минут.
- Посолите, поперчите и перемешайте.
- Жарьте ещё 2–3 минуты до полной готовности лука.
- Снимите с огня, посыпьте рубленым укропом и сразу подавайте.
Вот они — пять рецептов, которые кормили целую страну. Ничего вычурного, никаких заморских ингредиентов, только простые продукты и честная домашняя еда. Эти блюда готовили наши бабушки и мамы, их помнит каждый, кто вырос в СССР или в девяностые. Попробуйте приготовить хоть одно из них, и вы поймёте, что самая вкусная еда не требует ресторанных изысков. Достаточно простых продуктов, немного времени и желания накормить семью с душой.