29 октября, 15:30

Что ели на ужин в обычных советских семьях: 5 простых, но таких вкусных рецептов из СССР

Оглавление
Макароны по-флотски: когда до зарплаты ещё неделя, а кормить семью надо сегодня
Картошка с тушёнкой: когда гости нагрянули внезапно, а в холодильнике пусто
Гречка с подливой: когда хочется чего-то простого, но безумно вкусного
Котлеты с пюре: классика жанра, которую не испортить
Жареная картошка с луком: когда времени нет, а есть хочется прямо сейчас

От макарон по-флотски до жареной картошки с луком. Life.ru собрал пять рецептов советских ужинов, которые до сих пор готовят миллионы семей.

Что ели на ужин в советских семьях: 5 простых рецептов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Забудьте про сложносочинённые авторские блюда и полуночные бдения у плиты. В советских семьях ужин готовили быстро, из того, что было, и при этом умудрялись накормить всю семью так, что за уши не оттащить. Никаких экзотических ингредиентов, дорогущих специй и вычурных подач — только честная домашняя еда, которая пахнет детством и бабушкиной кухней. Мы собрали пять рецептов блюд, которые были на столе практически в каждой советской квартире. Их до сих пор готовят миллионы людей, потому что они работают: сытно, вкусно, быстро и из самых простых продуктов.

Макароны по-флотски: когда до зарплаты ещё неделя, а кормить семью надо сегодня

Советские рецепты ужинов: макароны по-флотски и другие блюда. Фото © ТАСС / Владимир Медведев

Помните, как мама доставала из холодильника остатки вчерашнего фарша, ставила кастрюлю с водой и через полчаса на столе дымилась тарелка с макаронами по-флотски? Это блюдо спасало советские семьи в конце месяца, когда денег оставалось в обрез, а холодильник зиял пустотой. Никаких изысков, только макароны, фарш, лук и капелька масла. Но как же это было вкусно!

Список ингредиентов

  • Макароны (рожки, перья или спагетти) — 400 г;
  • Фарш говяжий или свино-говяжий — 400 г;
  • Лук репчатый — 2 средние головки;
  • Масло растительное — 3 ст. л.;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец чёрный молотый — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Поставьте большую кастрюлю с подсоленной водой на сильный огонь и доведите до кипения.
  2. Пока вода закипает, мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Добавьте к луку фарш, разомните его вилкой или лопаткой, чтобы не было комков.
  4. Жарьте фарш на среднем огне, постоянно помешивая, до полной готовности (примерно 15 минут).
  5. Посолите и поперчите фарш по вкусу.
  6. Когда вода закипит, забросьте макароны и варите до готовности согласно инструкции на упаковке.
  7. Откиньте готовые макароны на дуршлаг, но не промывайте их — пусть сохранят крахмалистую плёнку.
  8. Верните макароны в кастрюлю, добавьте обжаренный фарш с луком и тщательно перемешайте.
  9. Накройте крышкой и дайте постоять пару минут, чтобы вкусы соединились.
  10. Подавайте горячими, по желанию посыпав свежей зеленью.

Картошка с тушёнкой: когда гости нагрянули внезапно, а в холодильнике пусто

Простые и вкусные блюда из СССР: 5 рецептов на ужин. Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Если в советском доме была банка тушёнки, значит, семья не пропадёт. Этот волшебный продукт превращал обычную картошку в пир на весь мир. Открываешь консервы — а там плотное мясо в собственном соку, которое так и просится на сковородку. Картошка с тушёнкой готовилась в каждой семье по-своему: кто-то добавлял морковь, кто-то — томатную пасту, а кто-то просто тушил всё вместе до мягкости. Никакие ресторанные изыски и рядом не стояли с этим честным домашним ужином, где каждый кусочек пропитан заботой и теплом.

Список ингредиентов

  • Картофель — 1 кг;
  • Тушёнка говяжья — 1 банка (350–400 г);
  • Лук репчатый — 2 головки;
  • Морковь — 1 крупная;
  • Томатная паста — 2 ст. л.;
  • Вода — 200 мл;
  • Масло растительное — 2 ст. л.;
  • Лавровый лист — 2 шт.;
  • Соль, перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Очистите и нарежьте картофель средними кубиками.
  2. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке.
  3. Разогрейте сковороду или казан с растительным маслом.
  4. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте ещё 3–4 минуты.
  5. Откройте банку тушёнки, снимите верхний слой жира (его тоже можно добавить в блюдо для аромата).
  6. Выложите тушёнку к овощам, разомните вилкой и обжарьте 2–3 минуты.
  7. Добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте минуту.
  8. Выложите нарезанный картофель, перемешайте с мясом и овощами.
  9. Залейте водой так, чтобы она почти покрывала картофель.
  10. Добавьте лавровый лист, посолите, поперчите и доведите до кипения.
  11. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 30–35 минут до мягкости картофеля.
  12. За 5 минут до готовности попробуйте на соль и при необходимости досолите.

Гречка с подливой: когда хочется чего-то простого, но безумно вкусного

Советская кухня: рецепты домашних ужинов с пошаговым описанием. Фото © ТАСС / Марионас Баранаускас

Советский человек мог есть гречку хоть каждый день и не жаловаться. А всё потому, что к ней делали такую подливу, что пальчики оближешь! Мясную, грибную, с луком и морковкой — вариантов было множество, но суть одна: густой ароматный соус, который превращает рассыпчатую кашу в настоящее блюдо. Ложка за ложкой, и тарелка пустеет со скоростью света.

Список ингредиентов

  • Гречка — 2 стакана;
  • Вода для гречки — 4 стакана;
  • Фарш или мелко нарезанное мясо — 300 г;
  • Лук репчатый — 2 головки;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Томатная паста — 3 ст. л.;
  • Мука — 1 ст. л.;
  • Вода для подливы — 300 мл;
  • Масло растительное — 3 ст. л.;
  • Соль, перец, лавровый лист — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Промойте гречку под проточной водой до прозрачности.
  2. Залейте гречку холодной подсоленной водой в соотношении 1:2 и поставьте на сильный огонь.
  3. Когда вода закипит, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 20 минут, не открывая.
  4. Пока варится гречка, приготовьте подливу: мелко нарежьте лук и морковь.
  5. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте лук до золотистого цвета.
  6. Добавьте морковь и жарьте ещё 3 минуты.
  7. Выложите фарш или мясо, обжарьте до готовности, разбивая комочки.
  8. Добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте минуту.
  9. Посыпьте мукой, быстро перемешайте, чтобы не было комков.
  10. Влейте воду, добавьте соль, перец, лавровый лист и перемешайте.
  11. Доведите до кипения, убавьте огонь и томите подливу 10–15 минут до загустения.
  12. Готовую гречку выложите на тарелки, сверху полейте горячей подливой.

Котлеты с пюре: классика жанра, которую не испортить

Как готовили ужин в СССР: 5 проверенных рецептов. Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Когда говорят «советский ужин», в голове сразу всплывает картинка: гора пышного картофельного пюре и рядом две румяные котлетки. Масло тает, растекается золотыми ручейками — красота! А котлета рядом — горячая, с хрустящей корочкой снаружи и нежнейшей серединкой внутри. Макаешь кусочек в пюре и понимаешь: вот оно, счастье. Простое, понятное, домашнее.

Список ингредиентов

Для котлет:

  • Фарш мясной (смешанный) — 600 г;
  • Белый хлеб — 3 ломтика;
  • Молоко — 100 мл;
  • Лук репчатый — 1 крупная головка;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Панировочные сухари — для обваливания;
  • Масло растительное — для жарки.

Для пюре:

  • Картофель — 1 кг;
  • Молоко — 150 мл;
  • Сливочное масло — 50 г;
  • Соль — по вкусу.

Пошаговый рецепт котлет:

  1. Замочите хлеб в молоке на 10 минут, затем отожмите.
  2. Лук и чеснок мелко нарежьте или пропустите через мясорубку.
  3. Смешайте фарш, размоченный хлеб, лук, чеснок и яйцо.
  4. Посолите, поперчите и хорошо вымешайте руками 5–7 минут.
  5. Сформируйте котлеты овальной формы, слегка приплюснутые.
  6. Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях.
  7. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.
  8. Выложите котлеты и жарьте по 5–7 минут с каждой стороны до румяной корочки.
  9. Накройте крышкой и держите на слабом огне ещё 5 минут до полной готовности.

Пошаговый рецепт пюре:

  1. Очистите картофель и нарежьте крупными кусками.
  2. Залейте холодной подсоленной водой и поставьте на огонь.
  3. Варите после закипания 20–25 минут до мягкости.
  4. Слейте воду, оставив немного на дне кастрюли.
  5. Разомните картофель толкушкой до однородности.
  6. Подогрейте молоко, но не кипятите.
  7. Добавьте в пюре горячее молоко и сливочное масло.
  8. Взбивайте толкушкой до воздушной консистенции.
  9. Попробуйте на соль и при необходимости досолите.

Жареная картошка с луком: когда времени нет, а есть хочется прямо сейчас

Рецепты советских времён для быстрого и вкусного ужина. Фото © ТАСС / Леонид Свердлов

Самое быстрое, самое простое и при этом одно из самых любимых блюд в советских семьях. Жареная картошка с луком не требует особых кулинарных талантов, зато требует терпения: картошку надо жарить не торопясь, чтобы она покрылась золотистой хрустящей корочкой. Лук добавляли в конце, чтобы он не сгорел и отдал блюду свой сладковатый аромат. А некоторые хозяйки жарили лук отдельно и добавляли к готовой картошке, тогда он получался особенно мягким и ароматным. Никаких лишних телодвижений, а результат — объедение.

Список ингредиентов

  • Картофель — 1 кг;
  • Лук репчатый — 2 крупные головки;
  • Масло растительное — 100 мл;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец чёрный молотый — по вкусу;
  • Укроп свежий — для подачи.

Пошаговый рецепт:

  1. Очистите картофель и нарежьте тонкими ломтиками или брусочками.
  2. Промойте нарезанный картофель холодной водой, чтобы смыть лишний крахмал.
  3. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде, затем промокните полотенцем.
  4. Нарежьте лук полукольцами или четвертькольцами.
  5. Разогрейте большую сковороду с высокими бортами на среднем огне.
  6. Налейте растительное масло и дайте ему хорошо прогреться.
  7. Выложите картофель в один слой (если сковорода маленькая, жарьте партиями).
  8. Жарьте 7–10 минут, не мешая, пока не появится золотистая корочка.
  9. Переверните картофель лопаткой и жарьте с другой стороны ещё 7–10 минут.
  10. Когда картофель почти готов, добавьте лук, перемешайте и жарьте ещё 5 минут.
  11. Посолите, поперчите и перемешайте.
  12. Жарьте ещё 2–3 минуты до полной готовности лука.
  13. Снимите с огня, посыпьте рубленым укропом и сразу подавайте.

Вот они — пять рецептов, которые кормили целую страну. Ничего вычурного, никаких заморских ингредиентов, только простые продукты и честная домашняя еда. Эти блюда готовили наши бабушки и мамы, их помнит каждый, кто вырос в СССР или в девяностые. Попробуйте приготовить хоть одно из них, и вы поймёте, что самая вкусная еда не требует ресторанных изысков. Достаточно простых продуктов, немного времени и желания накормить семью с душой. А эта аджика без варки окажется вкуснее, чем из магазина: готовим в домашних условиях с Life.ru!

Тот самый нежный салат мимоза: выбираем рецепты поваров 1968 года или наших бабушек
