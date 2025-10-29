Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 15:22

Протоиерей РПЦ заявил, что Поклонская лишилась Божьей милости, взяв языческое имя

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Отказ от христианской веры и принятие языческого имени – это тяжкое прегрешение перед Богом. Такое мнение высказал настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко, комментируя известие о смене имени Натальи Поклонской, экс-прокурора Крыма, на Радведу. По его словам, подобный выбор является фатальным.

«Возврат некоторых к язычеству – страшное явление нашего времени. Многие люди дезориентированы и ничего не могут противопоставить этому натиску. С этой страшной бедой нужно бороться на всех уровнях. Если кто-то изменяет христианству, меняет своё имя, становясь язычником, это говорит о том, что он ничего не понимал в христианстве и сделал роковой выбор в жизни», — подчеркнул протоиерей в беседе с «Абзацем».

По его словам, Всевышний милосерден ко всем прегрешениям, за исключением одного – хулы на Святой Дух, что равносильно отречению от православной веры. Отец Александр также отметил, что языческие идеи активно пропагандируются в западном кинематографе, где культивируется жестокость и насилие.

«Подходит персонажу компьютерной игры»: Филолог объяснила значение нового имени Поклонской
«Подходит персонажу компьютерной игры»: Филолог объяснила значение нового имени Поклонской

Напомним, ранее Наталья Поклонская сменила имя на Радведу. По словам ведущего программы «Соловьёв Live» Сергея Мардана, таким образом экс-прокурор Крыма якобы решила разорвать все связи «со столь ненавистным ей христианством». Он также подчеркнул, что данное имя напоминает «погоняло» персонажа из онлайн-игры. При этом Поклонская могла сменить имя ради безопасности после серии покушений и угроз со стороны украинских радикалов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Наталья Поклонская
  • РПЦ
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar