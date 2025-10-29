Поклонская заявила, что могла сменить имя ради безопасности, так как «враг не дремлет»

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что могла сменить имя ради безопасности после серии покушений и угроз со стороны украинских радикалов. В новой публикации в телеграм-канале, она уточнила, что с 2014 года находится под государственной защитой России

«Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несёт не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье. И это не паранойя, а осознание того, что враг не дремлет», — отметила Поклонская.

Она напомнила, что ещё в 2014 году украинская организация «Правый сектор»* вынесла ей «смертный приговор», а в России по этому факту расследуется уголовное дело. С тех пор, подчеркнула Поклонская, в отношении неё было совершено несколько покушений, и она вынуждена принимать меры, чтобы защитить себя и близких. Поклонская добавила, что знает цену миру и безопасности, потому что «видела преступления украинского режима своими глазами» и пережила их лично.

Напомним, ранее экс-прокурор Крыма и бывший депутат Наталья Поклонская сделала публичное заявление о своей религиозной позиции. Она дала понять, что её убеждения не соотносятся с какими-либо формами христианских конфессий. Позже стало известно, что она якобы сменила имя на Радведу.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.