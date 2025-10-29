Профессор Минздрава в День борьбы с инсультом рассказал, что до 80% «ударов» можно предотвратить
Профессор Минздрава в День борьбы с инсультом рассказал о своевременной диагностике
Ишемический инсульт можно предотвратить в большинстве случаев, заявил Life.ru руководитель отдела хирургии артериальной патологии НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава России, профессор Валерий Аракелян. Эксперт подчеркнул, что примерно 80% случаев ишемического инсульта возможно избежать благодаря своевременной диагностике и контролю факторов риска.
Среди всех угроз, которые могут внезапно перевернуть жизнь человека и его семьи, ишемический инсульт занимает одно из первых мест. Это заболевание ежегодно уносит миллионы жизней по всему миру, а многих оставляет с тяжелейшими последствиями — параличами, нарушениями речи и памяти. Но главное, что нужно знать об инсульте сегодня: до 80% случаев можно предотвратить.
Для пациентов с фибрилляцией предсердий, часто приводящей к тромбообразованию, рекомендуется пожизненный приём антикоагулянтных препаратов, снижающих риск инсульта на 60–70%. Особое внимание также уделяется уровню сахара в крови и содержанию «плохого» холестерина, превышающего стандартные нормы для лиц с высоким риском.
Аракелян призвал всех россиян старше 40–45 лет регулярно проходить профилактическое обследование, включающее измерения артериального давления, анализы крови на глюкозу и липидный профиль. Эти мероприятия позволяют своевременно выявить риски и принять необходимые меры профилактики. Самостоятельный выбор лекарств недопустим, поскольку препараты для снижения давления, нормализации уровня холестерина и предотвращения образования тромбов требуют индивидуального подбора специалистом.
Ранее в Екатеринбурге медики спасли жизнь 56-летнему вахтовику, который неделю игнорировал признаки развивающегося инсульта, проявлявшиеся временной потерей речи, слуха и даже четырёхчасовым параличом руки. Критическое состояние было выявлено коллегами, вызвавшими скорую помощь. Диагностика выявила полную окклюзию церебрального сосуда в труднодоступной зоне мозга с высоким риском летального исхода.
