27 октября, 12:49

Водителю из Петербурга пришлось сменить работу после чудом пережитого инсульта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

С начала года в Мариинскую больницу с инсультом поступили 1200 петербуржцев, половина из которых – люди трудоспособного возраста, а каждому 20-му — от 30 до 40 лет. Врачи отмечают, что болезнь «молодеет», но уберечься от неё и справиться с последствиями возможно. Пример тому — история петербуржца Александра Новикова.

Репортаж о реабилитации Александр после инсульта. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Александр сейчас активно занимается на беговой дорожке, хотя ещё три недели назад не мог двигаться. Он рассказал, что почувствовал тошноту, затем онемела губа, и стало понятно, что состояние ухудшается. Жена вызвала скорую. В больнице диагностировали ишемический инсульт. В таких случаях важна скорость оказания помощи.

Врачи провели операцию по удалению тромба, которая длилась около часа. Заведующий отделением Вячеслав Зеленин в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» отметил, что тромб перекрыл основную артерию, создав риск летального исхода. Теперь Александру предстоит реабилитация.

Врачи напоминают о важности профилактики, включая здоровый образ жизни и регулярные профилактические осмотры, особенно для людей старше 60 лет. Важно следить за давлением, делать ЭКГ, УЗИ сосудов шеи и посещать невролога и терапевта. Также необходимо учитывать наследственность.

Зарабатывавший водительскими правами Александр планирует снизить количество выкуриваемых сигарет, заняться спортом и сменить работу, так как ему пока не рекомендуют садиться за руль.

Ранее Life.ru рассказывал, как в подмосковном Подольске трагически скончался учитель физики прямо во время урока. Преподаватель с 23-летним стажем внезапно потерял сознание и умер. По предварительным данным медиков, причиной смерти мог стать инсульт. Скорая помощь прибыла оперативно, но спасти мужчину не удалось.

