Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 14:33

Учитель умер от инсульта на уроке физики в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

В Московской области прямо во время занятия физикой умер преподаватель одной из школ города Подольска. Мужчина, работавший учителем уже больше 23 лет, внезапно потерял сознание и спустя некоторое время скончался. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Учитель физики скончался во время урока. Фото © Telegram/ SHOT

Учитель физики скончался во время урока. Фото © Telegram/ SHOT

Согласно предварительным выводам медиков, причиной смерти мужчины мог стать инсульт. Звонок скорой помощи последовал сразу после ухудшения самочувствия преподавателя, однако врачи уже не могли его спасти.

В Дагестане мужчина избил ученика девятого класса на глазах у учителя
В Дагестане мужчина избил ученика девятого класса на глазах у учителя

Ранее Life.ru рассказывал про учительницу из Волгограда, которая умерла в отпуске на свой день рождения в отеле в Казани. Когда сын позвонил маме, чтобы поздравить с днём рождения, у неё уже остановилось сердце.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar