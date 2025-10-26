Учитель умер от инсульта на уроке физики в Подмосковье

В Московской области прямо во время занятия физикой умер преподаватель одной из школ города Подольска. Мужчина, работавший учителем уже больше 23 лет, внезапно потерял сознание и спустя некоторое время скончался. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Учитель физики скончался во время урока. Фото © Telegram/ SHOT

Согласно предварительным выводам медиков, причиной смерти мужчины мог стать инсульт. Звонок скорой помощи последовал сразу после ухудшения самочувствия преподавателя, однако врачи уже не могли его спасти.

Ранее Life.ru рассказывал про учительницу из Волгограда, которая умерла в отпуске на свой день рождения в отеле в Казани. Когда сын позвонил маме, чтобы поздравить с днём рождения, у неё уже остановилось сердце.