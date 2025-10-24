Учительница из Волгограда умерла в отпуске в свой день рождения

Известный в Волгограде учитель Екатерина Синельникова умерла в свой день рождения: педагог была в отпуске, и её сердце остановилось в отеле в Казани. Об этом сообщает V1.RU.

Родители учеников позвонили любимому учителю поздравить её, но на звонки никто не ответил. Позже они узнали страшную правду.

«20 октября в свой день рождения ушла из жизни замечательный потомственный педагог гимназии № 4. Дети и родители не могут смириться с этой новостью, ее очень любили за доброту и честность. Ей было 58 лет», — рассказывают они.

Подруга рассказала, что учитель взяла отпуск и поехала в Казань на соревнования к 17-летнему сыну-баскетболисту. Когда мальчик позвонил маме, чтобы поздравить с днём рождения, она не отвечала. Тогда он попросил маму другого спортсмена зайти к ней в номер.

«Она пошла к ней, открывает дверь, а Екатерина была уже мертва… У нее сердечный приступ был. По всей вероятности, она даже не успела позвать на помощь», — говорит женщина.

В день смерти педагог выложила солнечные снимки из Йошкар-Олы.

Екатерина Синельникова более 30 лет проработала в гимназии № 4 Ворошиловского района Волгограда. Недавно она сама похоронила маму, у неё остался папа, который сильно болеет, и 17-летний сын. Прощание с учителем состоится 24 октября, на Центральном кладбище.