В Дагестане мужчина избил ученика девятого класса на глазах у учителя

В Дагестане молодой человек жестоко избил девятиклассника прямо на школьном дворе в присутствии педагога. Об этом сообщает Telegram-канал «Блог Дагестана / новости».

Согласно информации, событие развернулось в Ботлихском районе республики, а нападавший, по предварительным данным, является жителем города Хасавюрта. В распространившихся видеокадрах отчётливо было видно, как агрессивно настроенный юноша сначала бросает несовершеннолетнего подростка на землю, а затем продолжительное время избивает его кулаками.

Многочисленные очевидцы происшествия единогласно подтверждают, что всё это время рядом находился школьный учитель, наблюдавший за избиением.

После того как видео получило широкий общественный резонанс, Следственный комитет по Республике Дагестан незамедлительно начал доследственную проверку по данному факту для установления всех обстоятельств случившегося.