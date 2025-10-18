Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 19:15

В Новой Москве задержали избившего подростка мужчину

Обложка © Telegram / Mash

Обложка © Telegram / Mash

В Новой Москве задержали мужчину, который избил подростка на детской площадке в Щербинке. Личность нападавшего установили. Им оказался 41-летний житель посёлка Рязановское Новой Москвы.

Соседи утверждают, что случайный прохожий разнял детскую драку и избил одного из участников конфликта. На видео подросток просит отпустить его. Он рассказывает, что потасовка началась из-за оскорбления его матери.

Полиция и прокуратура занялись инцидентом. Сейчас задержанный даёт показания в полиции, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В Приморье отец избил школьников и залил их перцовкой, защищая сына
В Приморье отец избил школьников и залил их перцовкой, защищая сына

«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», добавили в ведомстве.

Ранее в Калининграде возбудили уголовное дело по факту жестокого избиения 14-летнего школьника, который получил тяжёлые черепно-лицевые травмы. Избитый школьник перенёс сложную операцию.

Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar