В Приморье отец избил школьников и залил их перцовкой, защищая сына

В Приморье произошёл инцидент в школе № 8 города Большой Камень: 42-летний мужчина избил двух шестиклассников и применил перцовый баллончик, чтобы заступиться за своего сына. Об этом сообщил SHOT.

Конфликт начался между двумя двенадцатилетними школьниками во время перемены в школе. Один из участников конфликта обратился к своему отцу. Мужчина прибыл в учебное заведение, избил детей и распылил им в лицо перцовый газ. Задержали его уже дома. Сейчас он находится в полицейском участке, где даёт объяснения по факту происшествия.

Ранее в Партизанском районе Приморья произошёл трагический инцидент: 15-летняя девятиклассница встала на защиту своего отца и смертельно ранила его обидчика. 56-летний мужчина пригласил к себе 30-летнего знакомого, чтобы обсудить личные вопросы. Однако встреча закончилась дракой — гость набросился на хозяина и начал его душить.