В Красноярске отец избил стулом пятиклашек, обижавших его сына
СК РФ: В Красноярске отец заступился за сына, избив пятиклассников стулом
В среду, 19 марта, в Красноярске между тремя пятиклассниками на территории одной из школ произошёл конфликт. Учеников отвели в кабинет социального педагога, вместе с ними пригласили и родителей. В какой-то момент во время беседы отец схватил стул и нанёс несколько ударов обидчикам сына. Об инциденте сообщили в Следственном комитете региона.
Дети получили травмы. Фото © Telegram / Kras Mash
Родители пострадавших мальчиков написали заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия». Сейчас следователи устанавливают местонахождение фигуранта, чтобы задержать его.
В телеграм-канале Kras Mash опубликовали интервью с отцом, который напал на школьников. По его словам, сына травили в школе уже два года, но никто не реагировал на это. Мужчина добавил, что у него есть видео, на котором мальчика избивают вчетвером. Зачинщики конфликта также есть на этом видео.
Владимир сообщил, что его нервы сдали, когда пятиклассники стали оправдываться. Отец рассказал, что сын боится ходить в школу, и у него появились панические атаки. Мужчина признал вину и выразил готовность извиниться.
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Life.ru / Kandinsky 3.1