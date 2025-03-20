Двух участниц издевательств на уральской мойке не признали потерпевшими

«На данный момент они до сих пор проходят в статусе свидетелей. Никто их не перевёл в новый статус. Полиция не объясняет, просто нет никаких действий с их стороны. Допросили как свидетелей, и всё на этом», — сказала собеседница в разговоре с РИА «Новости».

Напомним, что в Каменске-Уральском случилась зверская история: группа молодых людей пытала студенток в помещении автомойки. Двух избили, а ещё двух заставляли смотреть на издевательства. Девушек раздели, избили и стали обливать пеной с ледяной водой. После этого мучители усадили жертв в машину прямо в мокрой одежде и высадили на улице, угрожая расправиться с ними, если они что-то расскажут о случившемся. Трёх парней задержали несколько дней спустя, некоторые из них оказались несовершеннолетними. Выяснилось, что причиной пыток стал отказ одной из студенток встречаться с одним из молодых людей, за что тот захотел ей отомстить. Позднее главаря банды — 21-летнего Давида Анашкина — арестовали до 4 апреля.