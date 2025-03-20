Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 08:20

Двух участниц издевательств на уральской мойке не признали потерпевшими

Свидетельниц избиения девушек на автомойке на Урале не признали потерпевшими

Двух свидетельниц жестокого избиения девушек на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области не признали потерпевшими. Об этом сообщила адвокат Наталья Дронова.

«На данный момент они до сих пор проходят в статусе свидетелей. Никто их не перевёл в новый статус. Полиция не объясняет, просто нет никаких действий с их стороны. Допросили как свидетелей, и всё на этом»,сказала собеседница в разговоре с РИА «Новости».

Она также уточнила, что девушки на данный момент проходят сеансы терапии с психологом. Количество встреч со специалистом напрямую зависит от динамики лечения.

Покровитель в погонах: У зверских пыток студенток на автомойке нашлась ниточка к убийце боксёра
Покровитель в погонах: У зверских пыток студенток на автомойке нашлась ниточка к убийце боксёра

Напомним, что в Каменске-Уральском случилась зверская история: группа молодых людей пытала студенток в помещении автомойки. Двух избили, а ещё двух заставляли смотреть на издевательства. Девушек раздели, избили и стали обливать пеной с ледяной водой. После этого мучители усадили жертв в машину прямо в мокрой одежде и высадили на улице, угрожая расправиться с ними, если они что-то расскажут о случившемся. Трёх парней задержали несколько дней спустя, некоторые из них оказались несовершеннолетними. Выяснилось, что причиной пыток стал отказ одной из студенток встречаться с одним из молодых людей, за что тот захотел ей отомстить. Позднее главаря банды — 21-летнего Давида Анашкина — арестовали до 4 апреля.

Обложка ©

Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar