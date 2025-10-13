Жестоко избитый в Калининграде 14-летний школьник перенёс сложную операцию

14-летний школьник из Калининграда, ставший жертвой жестокого избиения, перенёс сложную хирургическую операцию. Она длилась три часа. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на отца пострадавшего.

«Я приезжаю в больницу: лицо всё в разрезах, швах и отёках. <...> Глаз красный и заплывший — это очень тяжёлое зрелище», — признался собеседник издания.

После возбуждения уголовного дела адвокат 18-летнего подозреваемого связался с отцом потерпевшего и сообщил, что его подзащитный хочет принести извинения мальчику и его семье. Однако на тот момент отец был не готов к такому разговору. Он отметил, что после операции с ним больше никто не связывался и не интересовался состоянием его сына.

Напомним, в Калининграде возбудили уголовное дело по факту жестокого избиения 14-летнего школьника, который получил тяжёлые черепно-лицевые травмы. Надзорный орган установил контроль за ходом расследования инцидента. Со слов родителя подростка, происшествие имело место 5 октября вблизи храма, расположенного в микрорайоне имени Космодемьянского.