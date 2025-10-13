Тренер избил клюшкой и бросил на лёд юного хоккеиста в академии ‭«Спартака» в Москве

В Москве детский тренер одной из лучших хоккейных школ в стране попался на избиении подопечного. Очевидцы засняли, как мужчина сначала отчитывает мальчика, потом бросает на лёд и бьёт по нему клюшкой. Об инциденте сообщает Mash на спорте.

Детский тренер ударил юного хоккеиста. Видео © Telegram / Mash на спорте

Георгий Мишичев занимается с детьми 2017 года в академии ‭«Спартака». На льду, как утверждается, шло дополнительное занятие, тренер сначала нервно объясняет ребятам, что они делают не так, потом ударяет восьмилетнего игрока клюшкой по шлему и спине, также грубо толкает на лёд, после чего мальчик падает. В академии «Спартака» сообщили журналистам, что уже уволили тренера и извинились перед родителями.

Ранее сообщалось, что в Дербенте тренер по вольной борьбе до смерти избил сына любовницы, после чего закопал тело и попытался скрыться, но его задержали в аэропорту, откуда он хотел вылететь в Дубай. Оказалось, что конфликты у 49-летнего мужчины с 19-летнем парнем происходили постоянно, но на этот раз всё закончилось трагически.