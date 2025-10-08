Главные тренеры команд КХЛ сцепились после матча из-за грубости их хоккеистов на льду
Андрей Разин. Обложка © Telegram / ХК Металлург
Главные тренеры магнитогорского «Металлурга» и нижегородского «Торпедо» Андрей Разин и Алексей Исаков едва не подрались после матча регулярного чемпионата КХЛ, который завершился в Нижнем Новгороде.
«Металлург» одержал победу со счётом 5:1. В концовке матча хоккеисты обеих команд получили несколько удалений за грубость и драки. В послематчевом флеш-интервью Разин заявил, что сопернику надо «уметь проигрывать».
«А когда такой хренью начинаешь заниматься — это не хоккей», — сказал Разин.
В этот момент в подтрибунном помещении проходил Исаков. Тренеры сцепились, устроив перебранку. Их оперативно разняли помощники. На пресс-конференции Разин отверг обвинения в нападении на коллегу.
Андрей Разин едва не подрался с Алексеем Исаковым. Видео © Telegram / Хоккей на Кинопоиске
«Всё было в разговорном тоне. Вы видели рукоприкладство? Вы видели, что я кого‑то ударил? Я на повышенных тонах поговорил с коллегой. Если бы я ударил, Исаков бы не встал», — сказал наставник «Металлурга».
В следующий раз команды встретятся уже 10 октября. Матч пройдёт в Магнитогорске.
