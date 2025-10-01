Интервидение
1 октября, 19:16

Вратари ХК Авангард и Адмирал устроили драку в середине матча

Обложка © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и владивостокским «Адмиралом» произошла необычная драка с участием вратарей обеих команд. Трансляция велась на официальном сайте КХЛ.

Инцидент разгорелся в третьем периоде, когда игроки неожиданно переместились в центр площадки, где скинули шлемы и начали наносить друг другу удары. Поединок между голкиперами Андреем Мишуровым и Адамом Хуской продолжался около минуты, после чего судьи удалили их с поля. Оба вратаря получили по пять минут штрафа за нарушение правил и отправились досиживать наказание на скамейке штрафников. При этом встреча завершилась уверенной победой «Авангарда» со счётом 6:1.

Ранее Life.ru сообщал, что перед игрой «Кайрата» с «Реалом» у главного стадиона Алма-Аты возникла давка из-за скопления фанатов. Чтобы разрядить обстановку, служба безопасности через мегафоны направляла поток зрителей к альтернативным входам.

