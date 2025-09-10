Стало известно, почему дело о драке с участием Смолова возбудили только через три месяца
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Уголовное дело о драке с участием футболиста Фёдора Смолова в московской «Кофемании» было возбуждено лишь спустя три месяца после инцидента из-за отсутствия медицинского заключения о состоянии пострадавшего. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».
Как выяснилось, основанием для возбуждения дела стали справки, полученные обвиняемой стороной лишь на днях. Сразу после майского инцидента следствие не могло начать формальное расследование, так как пострадавший Владимир Кузьминов не предоставил документы, подтверждающие полученные повреждения.
Напомним, в июле Фёдор Смолов избил двух мужчин в «Кофемании» на Никитской улице. Один из участников потасовки дал свои комментарии относительно случившегося, а снятые видеокамерой кадры происшествия попали в Сеть. По некоторым данным, сперва запись пытались использовать, чтобы шантажировать спортсмена, но тот не поддался и сам обратился в полицию. Занятный факт: именно в этой «Кофемании» коллеги Смолова по профессии — футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев — в 2018 году избили чиновника Минпромторга и водителя. Сам Смолов публично извинился и назвал свои действия недопустимыми.