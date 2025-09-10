Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 06:26

Против Смолова возбуждено уголовное дело за драку в «Кофемании», пишут СМИ

RT: Против Смолова возбуждено уголовное дело после драки в Кофемании

Фёдор Смолов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Фёдор Смолов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

В отношении футболиста Фёдора Смолова возбудили уголовное дело после драки в ресторане «Кофемания». Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

Мангал-глобус и парящая кровать: безумный быт Дзюбы, Аршавина и других звёзд РПЛ
Мангал-глобус и парящая кровать: безумный быт Дзюбы, Аршавина и других звёзд РПЛ

Напомним, в июле Фёдор Смолов избил двух мужчин в «Кофемании» на Никитской улице. Один из участников потасовки дал свои комментарии относительно случившегося, а снятые видеокамерой кадры происшествия попали в Сеть. По некоторым данным, сперва запись пытались использовать, чтобы шантажировать спортсмена, но тот не поддался и сам обратился в полицию. Занятный факт: именно в этой «Кофемании» коллеги Смолова по профессии — футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев — в 2018 году избили чиновника Минпромторга и водителя. Сам Смолов публично извинился и назвал свои действия недопустимыми.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Фёдор Смолов
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar