Против Смолова возбуждено уголовное дело за драку в «Кофемании», пишут СМИ
Фёдор Смолов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
В отношении футболиста Фёдора Смолова возбудили уголовное дело после драки в ресторане «Кофемания». Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.
Напомним, в июле Фёдор Смолов избил двух мужчин в «Кофемании» на Никитской улице. Один из участников потасовки дал свои комментарии относительно случившегося, а снятые видеокамерой кадры происшествия попали в Сеть. По некоторым данным, сперва запись пытались использовать, чтобы шантажировать спортсмена, но тот не поддался и сам обратился в полицию. Занятный факт: именно в этой «Кофемании» коллеги Смолова по профессии — футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев — в 2018 году избили чиновника Минпромторга и водителя. Сам Смолов публично извинился и назвал свои действия недопустимыми.