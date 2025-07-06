«Так нельзя»: Смолов прервал молчание и прокомментировал драку в «Кофемании»
Смолов извинился за драку в «Кофемании» и подтвердил, что обратился в полицию
Фёдор Смолов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / smolovfedor_10
Футболист Фёдор Смолов впервые нарушил молчание по поводу скандального инцидента в «Кофемании», где он стал участником потасовки с посетителями заведения. Спортсмен в личном блоге заявил, что приложил максимум усилий для мирного разрешения разногласий.
Фёдор Смолов извинился за своё поведение. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / smolovfedor_10
«В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелями моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя», — сказал Смолов.
Он добавил, что пытался «с благими намерениями» разрешить все неприятности, которые были доставлены ему и его спутникам в то злополучное утро, но в своих попытках напоролся только на хамство и мат в свой адрес. Несмотря на то, что спортсмен до последнего держал себя в руках, агрессия всё же выплеснулась наружу и переросла в драку. Позднее, как отметил виновник событий, он был готов искупить вину перед пострадавшим и действовать в рамках закона.
Помимо этого, Смолов обратился в полицию и написал заявление по факту вымогательства. Как прокомментировал сам футболист, неизвестные требовали с него средства за то, чтобы видеозапись стычки не была обнародована в Сети.
Напомним, что российский футболист Фёдор Смолов оказался замешан в потасовке с двумя посетителями московской «Кофемании» на Никитской. Один из участников драки ранее раскрыл подробности инцидента. Кадры драки также оказались в Сети. По инсайдерской информации, именно эта видеозапись послужила основанием для вымогательства крупной суммы у футболиста. Ему предложили предотвратить утечку компромата, но Смолов принял решение действовать в рамках закона и обратился в полицию. Любопытно, что всё случилось в той же «Кофемании», откуда коллег футболиста — Мамаева и Кокорина — забрали в тюрьму.