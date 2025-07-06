«Так нельзя»: Смолов прервал молчание и прокомментировал драку в «Кофемании»

Футболист Фёдор Смолов впервые нарушил молчание по поводу скандального инцидента в «Кофемании», где он стал участником потасовки с посетителями заведения. Спортсмен в личном блоге заявил, что приложил максимум усилий для мирного разрешения разногласий.

Фёдор Смолов извинился за своё поведение. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / smolovfedor_10

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелями моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя», — сказал Смолов.

Он добавил, что пытался «с благими намерениями» разрешить все неприятности, которые были доставлены ему и его спутникам в то злополучное утро, но в своих попытках напоролся только на хамство и мат в свой адрес. Несмотря на то, что спортсмен до последнего держал себя в руках, агрессия всё же выплеснулась наружу и переросла в драку. Позднее, как отметил виновник событий, он был готов искупить вину перед пострадавшим и действовать в рамках закона.