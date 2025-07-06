Смолов написал заявление в полицию после скандальной драки в «Кофемании»

Футболист Фёдор Смолов обратился в полицию и написал заявление о вымогательстве и мошенничестве. Этот шаг последовал за громким инцидентом в кафе «Кофемания». Журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале раскрыл детали обращения звезды российского спорта к правоохранителям: оказалось, дело серьёзное, а именно — попытка обмана на крупную сумму.

«Речь идёт о 163-й статье «Вымогательство» и 159-й «Мошенничество» (покушение на мошенничество в особо крупном размере)», — написал в посте Карпов.

Сам Смолов подтвердил обращение в полицию, ответив на соответствующий вопрос журналиста «Да, эта информация верна».