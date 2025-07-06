Смолов написал заявление в полицию после скандальной драки в «Кофемании»
Карпов: Смолов написал заявление в полицию о вымогательстве после драки в кафе
Фёдор Смолов. Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»
Футболист Фёдор Смолов обратился в полицию и написал заявление о вымогательстве и мошенничестве. Этот шаг последовал за громким инцидентом в кафе «Кофемания». Журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале раскрыл детали обращения звезды российского спорта к правоохранителям: оказалось, дело серьёзное, а именно — попытка обмана на крупную сумму.
«Речь идёт о 163-й статье «Вымогательство» и 159-й «Мошенничество» (покушение на мошенничество в особо крупном размере)», — написал в посте Карпов.
Сам Смолов подтвердил обращение в полицию, ответив на соответствующий вопрос журналиста «Да, эта информация верна».
Спортсмен оформил все документы и передал их в органы вечером в субботу, 5 июля. Ранее столичное МВД уже рассматривало обстоятельства той самой потасовки, но тогда решило не возбуждать уголовное дело по факту драки.
Как сообщалось ранее, в московском ресторане «Кофемания» на Никитской улице Фёдор Смолов стал участником потасовки с двумя посетителями. Один из участников драки раскрыл подробности неприятного инцидента. Конфликт попал на видео. По сведениям инсайдеров, именно эта запись послужила основанием для вымогательства крупной суммы у футболиста с целью предотвращения распространения компромата. Примечательно, что спортсмен избил посетителей в той самой «Кофемании», из которой Мамаев и Кокорин уехали в тюрьму.