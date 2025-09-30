Интервидение
Регион
30 сентября, 16:18

Давка началась перед встречей Кайрата и Реала у центрального стадиона в Алма-Ате

Обложка © Telegram / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира

Возле Центрального стадиона Алма-Аты перед матчем «Кайрат» — «Реал Мадрид» возникла массовая давка. Очевидцы сняли столпотворение на видео.

Столпотврение в Алма-Ате перед матчем «Кайрат» — «Реал Мадрид». Видео © Telegram / Kris_p_almaty, Zakon.kz — Новости Казахстана и мира

Болельщики казахстанского клуба пытаются пройти на стадион, а служба безопасности пытается перенаправить их к другим входам через мегафоны.

«Хватит на меня орать, вас много, я одна. Никого не будем пускать, пока не будет порядка», — заявила одна из работниц стадиона.

Полицейские наблюдают за ситуацией, не вмешиваясь в происходящее. До начала очень важной домашней игры «Кайрата» в Лиге чемпионов остаётся немногим более часа.

Похожая картина наблюдалась ещё на этапе подготовки к матчу «Кайрата» и «Реала» — сайт самой популярной команды Казахстана упал из-за колоссального спроса на билеты. Электронная очередь из более 100 000 покупателей образовалась практически мгновенно.

    avatar