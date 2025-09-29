Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 11:49

«Факел» после ничьей с худшим клубом Первой лиги объявил об отставке главного тренера

ФК Факел расторг контракт с главным тренером Шалимовым

Обложка © VK / ФК «Факел»

Обложка © VK / ФК «Факел»

Футбольный клуб «Факел» из Воронежа официально сообщил о прекращении сотрудничества с Игорем Шалимовым в качестве главного тренера. Решение о расторжении контракта было принято по взаимному согласию сторон.

«Игорь Шалимов покидает пост главного тренера «Факела». Решение принято по обоюдному согласию сторон. Спасибо за работу, Игорь Михайлович! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении.

В последних играх «Факел» демонстрировал неудовлетворительные результаты, набрав всего 6 очков в 6 матчах. Ничья с аутсайдером «Чайкой» в 12-м туре стала последней каплей, заставив руководство клуба задуматься о смене тренера. Несмотря на это, после 12 туров «Факел» занимает третье место в Первой лиге, отставая от лидера, костромского «Спартака», на два очка (у «Спартака» есть игра в запасе). В следующем туре воронежцы встретятся с «Волгой».

Зенит оштрафован на 500 тысяч за оскорбительный баннер про Дегтярёва
Зенит оштрафован на 500 тысяч за оскорбительный баннер про Дегтярёва

Ранее Life.ru сообщал, что бывший защитник ЦСКА и сборной России по футболку Марио Фернандес заявил о завершении своей профессиональной карьеры. Он обратился к фанатам на странице супруги в социальных сетях, где объявил о своём решении. Причины Марио разглашать не стал.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ФК Факел
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar