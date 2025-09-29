«Факел» после ничьей с худшим клубом Первой лиги объявил об отставке главного тренера

Футбольный клуб «Факел» из Воронежа официально сообщил о прекращении сотрудничества с Игорем Шалимовым в качестве главного тренера. Решение о расторжении контракта было принято по взаимному согласию сторон.

«Игорь Шалимов покидает пост главного тренера «Факела». Решение принято по обоюдному согласию сторон. Спасибо за работу, Игорь Михайлович! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении.

В последних играх «Факел» демонстрировал неудовлетворительные результаты, набрав всего 6 очков в 6 матчах. Ничья с аутсайдером «Чайкой» в 12-м туре стала последней каплей, заставив руководство клуба задуматься о смене тренера. Несмотря на это, после 12 туров «Факел» занимает третье место в Первой лиге, отставая от лидера, костромского «Спартака», на два очка (у «Спартака» есть игра в запасе). В следующем туре воронежцы встретятся с «Волгой».

