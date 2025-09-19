Владимир Путин
19 сентября, 13:46

Экс-футболист сборной России Фернандес объявил о завершении карьеры

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Бывший защитник ЦСКА и сборной России по футболку Марио Фернандес принял решение завершить профессиональную карьеру. Своё заявление он опубликовал на странице супруги в соцсетях.

«Сегодня я официально завершаю свою карьеру профессионального футболиста», — написал Фернандес.

Его профессиональный путь начался в бразильском «Гремио», откуда он в 2012 году перебрался в московский ЦСКА. Вся дальнейшая карьера футболиста была тесно связана с Россией, за армейский клуб он выступал на протяжении десяти сезонов. В составе красно-синих бразилец трижды становился чемпионом страны, а также по одному разу выигрывал Кубок и дважды Суперкубок России. Позже он также защищал цвета бразильского «Интернасьонала» и петербургского «Зенита».

Приняв в 2016 году российское гражданство, Фернандес начал выступать за сборную России. В общей сложности он провёл в форме национальной команды 33 поединка, в которых отличился пять раз. Наивысшим достижением спортсмена на международной арене стал выход в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, где он запомнился забитым мячом в матче против сборной Хорватии.

Ранее Life.ru сообщал, что завершилась спортивная карьера экс-полузащитника сборной России Юрия Газинского, который в сезоне 2024/25 добавил в свой послужной список звание чемпиона страны. Футболист выразил благодарность всем, кто был с ним на этом пути: партнёрам по команде, соперникам и своей семье. Сам Газинский считает, что настал момент для нового этапа в его жизни. Именно ему принадлежит исторический первый гол чемпионата мира 2018 года в России.

