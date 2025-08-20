Беглец из «Шахтёра»: Молодой футболист бросил Украину и начал карьеру в России

Распутько ранее играл за молодежный состав донецкого «Шахтера». В 2023 году, после матча в Бельгии, он покинул расположение команды и перебрался в Россию, после чего клуб расторг с ним контракт.

Два года спортсмен оставался без команды, и теперь, в 21 год, возобновляет карьеру уже в российском футболе.

После начала конфликта многие украинские спортсмены решили сменить спортивное гражданство или продолжить карьеру в России. Часть из них покидала украинские клубы и федерации, опасаясь ограничений и отсутствия перспектив на международной арене. Так, в последние годы в России оказались несколько футболистов и хоккеистов, ранее выступавших за украинские команды, а также представители единоборств. При этом переходы спортсменов нередко сопровождаются резонансом: на родине их критикуют за «измену», тогда как в России перебежчиков принимают как усиление состава и символический жест поддержки.