23 августа, 16:57

Экс-игрок сборной России завершил карьеру в 36 лет

Футболист Юрий Газинский объявил о завершении карьеры

Юрий Газинский. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Спортивная карьера бывшего полузащитника российской сборной по футболу и триумфатора чемпионата России сезона 2024/25 Юрия Газинского подошла к концу. О своём решении 36-летний футболист сообщил в соцсетях.

«Вот и пришло моё время объявить о завершении профессиональной карьеры. Хочется поблагодарить всех, кто на протяжении долгих лет помогал мне становиться лучше, начиная от персонала, тренерского штаба и заканчивая руководителями клубов», — написал в блоге спортсмен.

Он также поблагодарил партнёров, соперников, семью. Однако сейчас Газинский уверен, что пришло его время двигаться дальше.

На чемпионате мира по футболу 2018 года, проходившем в России, первым отличился Юрий Газинский. Этот гол был забит на 12-й минуте стартового матча турнира между сборной России и Саудовской Аравией.

Большая часть клубной карьеры Газинского связана с «Краснодаром», где он играл с 2013 по 2022 год и вновь с 2024 по 2025 год. С быками он стал частью исторического первого чемпионства России в сезоне 2024/25, а также трижды поднимался на третью ступень пьедестала в чемпионате страны. До этого Газинский начинал свой путь в «Смене» (Комсомольск-на-Амуре) и также выступал за «Урал» (Екатеринбург), «Торпедо» (Москва) и «Луч-Энергию» (Владивосток).

Ранее стало известно, что украинский футболист Александр Распутько оформил российское гражданство и подписал трудовое соглашение с ростовской командой «Чайка», которая соревнуется во Втором дивизионе российского чемпионата.

