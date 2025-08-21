Мессенджер MAX
Алжирская боксёрша Иман Хелиф опровергла заявления своего бывшего менеджера Нассера Йесфаха о приостановке спортивной карьеры. В комментарии агентству AFP спортсменка подчеркнула, что Йесфах не представляет её интересы, а сообщения о её уходе из бокса являются ложными.

Хелиф заявила, что хочет разъяснить ложность сообщений о приостановке карьеры. Она добавила, что не объявляла о своём уходе из бокса и остаётся преданной спортивной карьере.

Напомним, что во время чемпионата мира 2023 года IBA приняла решение отстранить Хелиф из-за несоответствия требованиям гендерного тестирования. Тем не менее, Международный олимпийский комитет разрешил спортсменке участвовать в Олимпийских играх 2024 года, где она завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

