Никита Цзю защитил титул, «погасив свет» сопернику уже в первом раунде

Никита Цзю, наследник знаменитого чемпиона мира Константина Цзю, блестяще защитил интерконтинентальный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. Он победил северомакедонца Лулзима Исмаили техническим нокаутом уже в первом раунде.

Поединок проходил в Сиднее. Исмаили в первом раунде улетел в нокдаун после удара 27-летнего Цзю. Потом он чуть не упал ещё раз, а в перерыве решил, что не будет продолжать поединок.

Никита Цзю пока не знает поражений в профессиональной карьере — на его счету 11 побед, из которых 9 завершились нокаутом.

Родившийся в Австралии спустя шесть лет после переезда родителей из России Никита начал заниматься боксом с юных лет и стал чемпионом страны среди юниоров в любителях. Однако в 16 лет он сделал паузу, чтобы сосредоточиться на учёбе, а к профессиональному боксу вернулся лишь в 23 года, стартовав в 2022-м.

Кстати 28-летний Лулзим Исмаили до встречи с Цзю шёл на серии из 12 побед, 7 из которых — досрочные.