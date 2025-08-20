Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 августа, 15:49

Никита Цзю защитил титул, «погасив свет» сопернику уже в первом раунде

Никита Цзю победил Исмаили и защитил титул интерконтинентального чемпиона WBO

Обложка © ТАСС / EPA / BIANCA DE MARCHI

Никита Цзю, наследник знаменитого чемпиона мира Константина Цзю, блестяще защитил интерконтинентальный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. Он победил северомакедонца Лулзима Исмаили техническим нокаутом уже в первом раунде.

Поединок проходил в Сиднее. Исмаили в первом раунде улетел в нокдаун после удара 27-летнего Цзю. Потом он чуть не упал ещё раз, а в перерыве решил, что не будет продолжать поединок.

Никита Цзю пока не знает поражений в профессиональной карьере — на его счету 11 побед, из которых 9 завершились нокаутом.

Родившийся в Австралии спустя шесть лет после переезда родителей из России Никита начал заниматься боксом с юных лет и стал чемпионом страны среди юниоров в любителях. Однако в 16 лет он сделал паузу, чтобы сосредоточиться на учёбе, а к профессиональному боксу вернулся лишь в 23 года, стартовав в 2022-м.

Кстати 28-летний Лулзим Исмаили до встречи с Цзю шёл на серии из 12 побед, 7 из которых — досрочные.

Ранее старший брат Никиты Тим Цзю проиграл техническим нокаутом американцу Фундоре. Таким образом он не смог взять реванш.

