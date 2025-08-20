Ставший чемпионом UFC непобеждённый чеченский Волк получил подарок от Кадырова
Хамзат Чимаев, Рамзан Кадыров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khamzat_chimaev
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретил в грозненском аэропорту новоиспечённого чемпиона UFC Хамзата Чимаева и вручил ему ключи от автомобиля Maybach. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я на все сто процентов был уверен в победе Хамзата Чимаева. Даже не сомневался», — сказал Кадыров.
Выступая с речью, глава Чечни заявил, что победа Борза (волк по-чеченски, прозвище Чимаева), завоевавшего пояс за рекордно короткое время, стала доказательством силы клуба «Ахмат» и его высокого уровня. Он выразил благодарность спортсмену и отметил, что невероятно горд тем, что их боец доказал: они могут бороться и побеждать, завоёвывая чемпионские титулы, не только в ACA, но и на любых других аренах.
Чимаев же поблагодарил Кадырова и отметил, что именно от решения главы Чечни зависят его дальнейшие планы.
Напомним, Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, стал чемпионом UFC в среднем весе, победив Дрикуса дю Плесси из Южной Африки на турнире UFC 319 в Чикаго, штат Иллинойс. Победа Чимаева была признана судьями единогласным решением. 31-летний спортсмен продолжает оставаться непобеждённым, одержав 15-ю победу в MMA. Его 31-летний соперник потерпел третье поражение при 23 победах.