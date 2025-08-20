Ставший чемпионом UFC непобеждённый чеченский Волк получил подарок от Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретил в грозненском аэропорту новоиспечённого чемпиона UFC Хамзата Чимаева и вручил ему ключи от автомобиля Maybach. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я на все сто процентов был уверен в победе Хамзата Чимаева. Даже не сомневался», — сказал Кадыров.

Выступая с речью, глава Чечни заявил, что победа Борза (волк по-чеченски, прозвище Чимаева), завоевавшего пояс за рекордно короткое время, стала доказательством силы клуба «Ахмат» и его высокого уровня. Он выразил благодарность спортсмену и отметил, что невероятно горд тем, что их боец доказал: они могут бороться и побеждать, завоёвывая чемпионские титулы, не только в ACA, но и на любых других аренах.

Чимаев же поблагодарил Кадырова и отметил, что именно от решения главы Чечни зависят его дальнейшие планы.