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27 октября, 09:13

Непобеждённый чеченский Волк обратился к Кадырову после победы в UFC

Боец MMA Чимаев поблагодарил за поддержку Кадырова после победы на турнире UFC

Хамзат Чимаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khamzat_chimaev

Хамзат Чимаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khamzat_chimaev

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев по прозвищу Борз (Волк в переводе с чеченского языка), выступающий за ОАЭ, обратился в соцсети к главе Чечни Рамзану Кадырову после своей победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 308. Он поблагодарил политика за поддержку в самый сложный период жизни.

«У меня открылось второе дыхание в карьере, в самый сложный период он привёз меня домой, поговорил и дал возможность поверить, что это только временные трудности по воле Всевышнего, и я перезапустил свою карьеру», — написал в соцсетях непобеждённый Чимаев.

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Напомним, 26 октября 30-летний Хамзат Чимаев одержал победу на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Его соперником был экс-чемпион Роберт Уиттакер. Чимаев родился в Чечне, но в 16 лет уехал за рубеж. Сейчас боец выступает за ОАЭ.

Татьяна Миссуми
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