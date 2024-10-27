Непобеждённый чеченский Волк обратился к Кадырову после победы в UFC

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев по прозвищу Борз (Волк в переводе с чеченского языка), выступающий за ОАЭ, обратился в соцсети к главе Чечни Рамзану Кадырову после своей победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 308. Он поблагодарил политика за поддержку в самый сложный период жизни.

«У меня открылось второе дыхание в карьере, в самый сложный период он привёз меня домой, поговорил и дал возможность поверить, что это только временные трудности по воле Всевышнего, и я перезапустил свою карьеру», — написал в соцсетях непобеждённый Чимаев.