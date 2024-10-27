Непобеждённый чеченский Волк обратился к Кадырову после победы в UFC
Боец MMA Чимаев поблагодарил за поддержку Кадырова после победы на турнире UFC
Хамзат Чимаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khamzat_chimaev
Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев по прозвищу Борз (Волк в переводе с чеченского языка), выступающий за ОАЭ, обратился в соцсети к главе Чечни Рамзану Кадырову после своей победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 308. Он поблагодарил политика за поддержку в самый сложный период жизни.
«У меня открылось второе дыхание в карьере, в самый сложный период он привёз меня домой, поговорил и дал возможность поверить, что это только временные трудности по воле Всевышнего, и я перезапустил свою карьеру», — написал в соцсетях непобеждённый Чимаев.
Напомним, 26 октября 30-летний Хамзат Чимаев одержал победу на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Его соперником был экс-чемпион Роберт Уиттакер. Чимаев родился в Чечне, но в 16 лет уехал за рубеж. Сейчас боец выступает за ОАЭ.