Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 20:18

Чимаев поборол Уиттакера в первом раунде в со-главном бою UFC 308 в Абу-Даби

Боец смешанных единоборств (MMA) из Чечни Хамзат Чимаев победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Всё закончилось уже в первом раунде. Чимаев сразу отправился бороться, оформив техничный тейкдаун. Уиттакер пытался освободиться из-под захватов россиянина, однако в какой-то момент отдал шею. Чимаев оформил болевой, и австралиец мгновенно постучал.

Победа Хамзата Чимаева над Робертом Уиттакером. Видео © Telegram / UFC Eurasia

Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна дабл-бэкфистом на турнире UFC
Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна дабл-бэкфистом на турнире UFC

Теперь Чимаев, занимающий 13-й номер рейтинга среднего веса и идущий на серии из 14 побед без поражений (8-0 в UFC) явно взлетит в списке. Уиттакер до этого боя был третьим номером. Чемпионский пояс в категории принадлежит Дрикусу Дю Плесси, представляющему ЮАР.

Также на турнире в Абу-Даби победу одержал россиянин Магомед Анкалаев. Он победил австрийца сербского происхождения Александра Ракича единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

Обложка ©

Кадр видео Telegram / UFC Eurasia

Артур Лапсаков
  • Новости
  • UFC
  • оаэ
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar