Чимаев поборол Уиттакера в первом раунде в со-главном бою UFC 308 в Абу-Даби

Боец смешанных единоборств (MMA) из Чечни Хамзат Чимаев победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Всё закончилось уже в первом раунде. Чимаев сразу отправился бороться, оформив техничный тейкдаун. Уиттакер пытался освободиться из-под захватов россиянина, однако в какой-то момент отдал шею. Чимаев оформил болевой, и австралиец мгновенно постучал.

Победа Хамзата Чимаева над Робертом Уиттакером. Видео © Telegram / UFC Eurasia

Теперь Чимаев, занимающий 13-й номер рейтинга среднего веса и идущий на серии из 14 побед без поражений (8-0 в UFC) явно взлетит в списке. Уиттакер до этого боя был третьим номером. Чемпионский пояс в категории принадлежит Дрикусу Дю Плесси, представляющему ЮАР.