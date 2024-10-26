Чимаев поборол Уиттакера в первом раунде в со-главном бою UFC 308 в Абу-Даби
Боец смешанных единоборств (MMA) из Чечни Хамзат Чимаев победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).
Всё закончилось уже в первом раунде. Чимаев сразу отправился бороться, оформив техничный тейкдаун. Уиттакер пытался освободиться из-под захватов россиянина, однако в какой-то момент отдал шею. Чимаев оформил болевой, и австралиец мгновенно постучал.
Победа Хамзата Чимаева над Робертом Уиттакером. Видео © Telegram / UFC Eurasia
Теперь Чимаев, занимающий 13-й номер рейтинга среднего веса и идущий на серии из 14 побед без поражений (8-0 в UFC) явно взлетит в списке. Уиттакер до этого боя был третьим номером. Чемпионский пояс в категории принадлежит Дрикусу Дю Плесси, представляющему ЮАР.
Также на турнире в Абу-Даби победу одержал россиянин Магомед Анкалаев. Он победил австрийца сербского происхождения Александра Ракича единогласным решением судей по итогам трёх раундов.
Кадр видео Telegram / UFC Eurasia