Уроженец Чечни Хамзат Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе
Боец Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси и стал новым чемпионом UFC
Обложка © ТАСС / Louis Grasse / Zuma
Выступающий за ОАЭ Хамзат Чимаев завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе, одолев южноафриканца Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 319 в Чикаго, штат Иллинойс. Судьи единогласно отдали победу Чимаеву.
31-летний Чимаев сохранил безупречный рекорд — 15 побед без поражений в MMA. Дю Плесси, также 31-летний боец, потерпел третье поражение при 23 победах. Титул чемпиона он завоевал в январе 2024 года и провел две успешные защиты.
Хамзат Чимаев — российский боец UFC чеченского происхождения, выступающий в полусреднем и среднем весе. Известен агрессивным стилем, мощными нокаутами и доминирующими победами. Прозвище — Борз.
Напомним, последний бой Чимаев провёл в октябре 2024 года, одержав победу удушающим приёмом в первом раунде над экс-чемпионом Робертом Уиттакером. Дю Плесси же в феврале 2025 года единогласным решением судей победил другого экс-чемпиона Шона Стрикленда.